Landkreis Gifhorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn ist am Donnerstag weiter gesunken. Der vom RKI gemeldete Wert betrug 44,6 (0,5). Im Vergleich zum Vortag wurden 14 weitere Menschen positiv getestet. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten beträgt 7 165. In den vergangenen sieben Tagen wurden 79 Neuinfektionen registriert.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus lag auch am Donnerstag unverändert bei 191. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat bislang insgesamt 28 308 Tests durchgeführt (+104). Die Hospitalisierungsinzidenz lag am Donnerstag bei 2,3 (+0,1), die Intensivbettenbelegung betrug unverändert 3,8 Prozent. Im Kreis Gifhorn wurde ein Covid-19-Patient auf Intensivstation behandelt und auch invasiv beatmet. Auf Normalstation wurden vier Covid-19-Patienten behandelt.

Im Gifhorner Impfzentrum wurden bislang 120 102 Impfungen (+358) vorgenommen. 82 021 (+1 439) Impfungen wurden von den niedergelassenen Hausärzten im Kreis Gifhorn vorgenommen. Insgesamt macht das eine Zahl von 202 123 Impfungen (+1797), davon sind 99 424 Zweitimpfungen (+935).

Die Situation in den Gebietseinheiten

Mit Stand Donnerstag gab es im Landkreis 179 aktuelle Infektionen. Verteilt auf die Gebietseinheiten ergibt sich folgendes Bild: Stadt Gifhorn 58; Stadt Wittingen 5; Gemeinde Sassenburg 27; Samtgemeinde Boldecker Land 6; Samtgemeinde Brome 6; Samtgemeinde Hankensbüttel 11; Samtgemeinde Isenbüttel 37; Samtgemeinde Meinersen 7; Samtgemeinde Papenteich 11; Samtgemeinde Wesendorf 11.

Corona im Kreis Gifhorn: Die Situation in den Gebietseinheiten am 7. Oktober. Quelle: Catherine Langlotz

Positive Tests in Schulen und Kitas

An der Grundschule Parsau, am Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meinersen und an der Gebrüder-Grimm-Schule Gifhorn wurde jeweils eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes befinden sich mehrere Gruppen unter Selbstbeobachtung. In der KiTa Radischen wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes wurde für eine Gruppe eine Quarantäne bis zum 7. Oktober angeordnet. An der Grundschule Rötgesbüttel wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes wurde für eine Gruppe eine Quarantäne bis zum 12. Oktober angeordnet. Eine weitere Gruppe befindet sich unter Selbstbeobachtung.

