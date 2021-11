Landkreis Gifhorn

14 weitere positive Corona-Tests hat der Landkreis Gifhorn am Dienstag vermeldet – mit der Folge, dass die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Wert von 174,9 angestiegen ist (+1,1). Insgesamt wurden im Kreis Gifhorn seit Beginn der Pandemie 8 123 Menschen positiv getestet. In den letzten sieben Tagen sind laut Landkreis 310 neue Infektionen hinzu gekommen. Das Gesundheitsamt hat bislang 30 811 Tests vorgenommen (+118).

Drei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation

Der landesweite Stand des Leitindikators Hospitalisierungs-Inzidenz ist 4,0 angestiegen (+0,1), die Intensivbettenbelegung stieg am Dienstag um 0,2 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent. Von den vom Divi-Intensivregister gemeldeten drei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation des Helios-Klinikums wird einer beatmet. Auf Normalstation wurden sieben Patienten behandelt.

Die Situation in Pflegeheimen, Kitas und Schulen

Im Bromer Michaelisheim gibt es laut Landkreis weiter 21 aktive Fälle, aber keine Neuinfektionen. ️Am Dienstag vermeldete der Landkreis zudem weitere Corona-Fälle an Schulen und Kitas. So wurden am Otto-Hahn-Gymnasium zwei Personen positiv getestet. In der Folge befinden sich vier Gruppen unter Selbstbeobachtung. Am Sibylla-Merian-Gymnasium wurden drei Personen positiv getestet, eine Gruppe befindet sich unter Selbstbeobachtung. Auch an der Grundschule Westerbeck wurde eine Person positiv getestet, auch hier befindet sich eine Gruppe unter Selbstbeobachtung. Jeweils einen positiven Test gab es außerdem an der Epiphanias-Kita in Kästorf und in der Kita Spatzennest. Jeweils eine Gruppe befindet sich unter Selbstbeobachtung.

Der Landkreis bietet folgende Impftermine im Gesundheitsamt, Allerstraße 21, an: Montag, 15. November, 22. November und 29. November 8 bis 12 Uhr; Donnerstag, 11., 18. und 25. November, 14 bis 18 Uhr. Verimpft werden Biontech und Johnson&Johnson, bitte Personalausweis und Impfpass – sofern vorhanden – mitbringen.

Von der AZ-Redaktion