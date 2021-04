Corona im Kreis Gifhorn: 118 Neuinfektionen übers Wochenende

Landkreis Gifhorn

Am Samstag meldete das Landesgesundheitsamt weitere 54 Bewohner aus dem Landkreis Gifhorn, die positiv auf Corona getestet wurden, am Sonntag waren es sogar 64. Nach einem leichten Absinken der 7-Tage-Inzidenz am Samstag auf 128,6 stieg sie am Sonntag rasant auf 158,6.

Die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen beträgt 280, weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet, die Gesamtzahl beträgt 168.

Übers Wochenende war in einem weiteren Alten- und Pflegeheim eine Corona-Neuinfektion bekannt geworden, am Samstag hatte der Landkreis informiert, dass es zusätzlich zu den mittlerweile 14 aktiven Corona-Fällen im Gifhorner Christinenstift auch im Seniorenwohnpark Drömling in Rühen einen Fall gibt.

Die Zahl der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation im Helios-Klinikum liegt laut DIVI-Register aktuell bei sieben, von denen drei beatmet werden. Nach Angaben von Helios liegen außerdem zehn Covid-19-Patienten auf der Intermediate-Care-Überwachungsstation, am Samstag waren es elf – vier mehr als am Freitag. Auf Normalstation ist die Zahl der Covid-19-Patienten übers Wochenende von 27 auf 15 gesunken.

Von der AZ-Redaktion