Corona fordert im Kreis Gifhorn das 154. Todesopfer

Landkreis Gifhorn

Die Corona-Pandemie hat im Landkreis Gifhorn einen weiteren Todesfall verursacht, nach Information des Landkreises ist eine ältere Person an oder mit dem Virus verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 154. Und es gibt zwei Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt damit auf 37,4, allerdings ist die Zahl der Testungen im Gesundheitsamt mit 79 innerhalb eines Tages auch nach wie vor vergleichsweise niedrig.

Der Landkreis nennt aktuelle Zahlen zur Impfkampagne. Danach haben 9 025 Bewohner des Landkreises die erste Impfung hinter sich, 1 310 mehr als vor einer Woche. Die zweite Impfdosis haben 3 337 Personen erhalten, elf mehr als vor einer Woche.

Aktive Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen gibt es zurzeit sechs, betroffen sind Christinenstift und Hagenhof sowie die Seniorenresidenz Meine. Außerdem wurde an der Grundschule Rühen eine Person positiv auf das Coronavirus getestet, das Gesundheitsamt ordnete für eine Lerngruppe eine Quarantäne bis zum 19. März an.

Im Helios-Klinikum sind alle zur Verfügung stehenden 13 Intensivbetten belegt, vier davon werden für Covid-19-Patienten benötigt, von denen zwei invasiv beatmet werden.

Von der AZ-Redaktion