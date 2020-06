Eventbranche in Corona-Not: Das passiert Montagnacht in Gifhorn

Gifhorn

Schrittweise vollziehen sich die Corona-Lockerungen, nur die Veranstaltungsbranche ist weiter zum absoluten Stillstand verdonnert. Am Montag sind es genau 100 Tage. Die Branche bangt um die Existenz und sieht sich auf der roten Liste der bedrohten Arten. Deshalb sollen bei der bundesweiten Aktion „Night of Light“ Veranstaltungsorte rot beleuchtet werden. In Gifhorn sind das die Stadthalle, Hochzeitsmühle und das Rathaus.

Gifhorns Bürgermeister unterstützt die Aktion

Bürgermeister Matthias Nerlich wird die Aktion unterstützen und ist bei Start der Aktion an der Seite der Gifhorner Initiatoren. „Dies wird ein leuchtendes Mahnmal und ein flammender Appell der Veranstaltungswirtschaft zur Rettung der Branche“, sagt Sven Bartsch von Watt und Volt Veranstaltungstechnik aus Osloß. „Denn wir benötigen echte Hilfe anstelle von Kredit-Programmen.“ Auch die Auszubildenden von Watt und Volt, Jan Micket und Steffen Kremer, sind entschlossen: „Wir, die Unterstützer von Night of light, fordern einen Branchendialog mit der Politik, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden.“ Marcus Ritter von Kampu-Light und Dennis Behnke von Behne Events waren ebenfalls sofort begeistert von dieser Aktion: „Wir wollen ein Zeichen setzen. Es betrifft die gesamte Branche und somit sind viele private Existenzen gefährdet. Die Politik muss wach gerüttelt werden.“

Anzeige

Die Veranstalter waren auf Sina Duckstein vom Fachbereich Kultur zugegangen, mit der Bitte, eine passende Location zu finden. Gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Nerlich setzen sie in dieser Nacht das Gifhorner Rathaus und die Hochzeitsmühle Lady Devorgilla lichttechnisch in Szene.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Branche vor Firmensterben bewahren“

Auch die Stadthalle Gifhorn beteiligt sich an „Night of Light“, einer Aktion, an der bundesweit mehr 700 Veranstaltungsorte sowie Firmen der Eventbranche teilnehmen. „Die Veranstaltungsbranche hat bisher keine Lobby. Die „Night of Light“ ist ein flammender Appell an die Politik, mit der Veranstaltungswirtschaft in einen Branchendialog zu treten und die Branche vor einem Firmensterben zu bewahren“, teilt Pressesprecherin Stefanie Schrader mit. „Durch die nun schon über drei Monate anhaltenden und sich noch bis mindestens 31. August hinziehenden Veranstaltungsverbote ist buchstäblich über Nacht ein kompletter Wirtschaftszweig vollständig zum Erliegen gekommen. Es ist ein bedrohter Milliardenmarkt, an dem mittelbar hunderttausende Arbeitsplätze hängen.“

Von unserer Redaktion