Gifhorn

Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei – im Landkreis Gifhorn klettert die Inzidenz seit Tagen. Dieser Corona-Trend wirkt sich inzwischen auch auf den Bildungsbereich aus. Immer mehr Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte werden positiv getestet und fallen aus. Vielfach ist laut Regionalem Landesamt für Schule und Bildung schon wieder Distanzlernen angesagt.

Laut Mareike Wellmeier von der Pressestelle der Landesbehörde, die ihren Sitz in Lüneburg hat, wurden in den vergangenen 14 Tagen 290 positive Corona-Fälle von Schülerinnen und Schülern aus dem Kreis Gifhorn gemeldet – die meisten davon an Grundschulen (199). Mit 65 positiven Corona-Fällen rangieren die Integrierten Gesamtschulen auf dem zweiten Platz, gefolgt von den Oberschulen (17) und den Hauptschulen (9).

Die Corona-Infektionen bei Lehrern

In der Lehrerschaft wurden dem Landesamt im gleichen Zeitraum 15 positive Corona-Fälle von Grundschulen im Kreis gemeldet, acht Lehrkräfte mit Corona gab’s an den Gesamtschulen, jeweils ein Fall an einer Haupt- und einer Oberschule.

Wellmeier weist daraufhin, dass die angegebenen Zahlen der Infizierten auf Meldungen aus den Schulen basierten. „Diese sind nicht immer ganz verlässlich, da sich die Zahlen minütlich ändern können und Schulen aus nachvollziehbaren Gründen nicht immer sofort dazu kommen, uns die Zahlen mitzuteilen“, so die Pressesprecherin.

Diese Schulen sind am stärksten betroffen

Schulen, an denen Stand 17. März über 20 Schülerinnen und Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, sind laut Wellmeier im Landkreis Gifhorn die Grundschule Gebrüder-Grimm-Schule (Gifhorn), die Grundschule Brome, die IGS Gifhorn und die IGS Wittingen. „Als Schulen, bei denen sich coronabedingt aktuell Lerngruppen im Distanzunterricht befinden, sind uns die Grundschule Calberlah und die Grundschule Hermann-Löns-Schule in Grußendorf gemeldet“, ergänzt Mareike Wellmeier.

„Müssen Schulen Lerngruppen aus schulorganisatorischen Gründen – beispielsweise wegen eines besonders hohen Krankenstands unter den Lehrkräften – ins Distanzlernen schicken, muss keine Meldung über unser Corona-Meldeportal erfolgen“, verweist die Behörden-Sprecherin darauf, dass die dem Landesamt vorliegende Zahlen in diesem Punkt mit einem Fragezeichen versehen seien.