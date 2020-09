Zwei Achtklässler der Freiherr-vom-Stein-Schule sind an Corona erkrankt. Sie, alle Klassenkameraden sowie deren Familien, die Klassenlehrer und einige Fachlehrer sind in Quarantäne. Rektor Dr. Detlef Eichner berichtet von der aktuellen Stimmung an der Schule und der weiteren Planung.