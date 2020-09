Die Nachricht des Tages: Es gibt aktuell keine weiteren Corona-Fälle an Schulen im Landkreis Gifhorn. Mit der Aufarbeitung der Infektionsketten der am Mittwoch bekannt gewordenen sechs infizierten Schüler ist das Gesundheitsamt mit Hochdruck beschäftigt. Was bislang bekannt ist, und was nicht...