Corona an Gifhorner Schulen: Keine weiteren Fälle an der Michael-Ende-Schule

Erleichterung an der Gifhorner Michael-Ende-Schule: Nach den umfangreichen Tests im Laufe der Woche ist klar: Es gibt derzeit keine weiteren Corona-Fälle an der Grundschule.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass an der Michael-Ende-Schule zwei Zweitklässler positiv auf das Virus getestet wurden – der gesamte Jahrgang und betroffene Lehrer mussten in Quarantäne, es gab umfangreiche Tests. Deren Ergebnis liegt nun vor: Es gibt keine weiteren Infizierten.

Erleichterung an der Michael-Ende-Schule

„Wir sind erstmal erleichtert“, kommentiert Schulleiterin Ulrike Schachtrupp-Jürgen die Situation. Die drei zweiten Klassen der Ende-Schule bilden zusammen eine Kohorte. Die beiden Klassen der positiv getesteten Schüler bleiben in Quarantäne, werden noch einmal nachgetestet und bis zum Ende der Quarantäne per Homeschooling unterrichtet. Die dritte Klasse darf am Montag wieder zur Schule kommen.

Die Schule legt weiter Wert darauf, dass sich alle an ihr Hygienekonzept halten. Dazu gehören auch Appelle an die Eltern, die Regeln mit ihren Kindern zu besprechen und auch im privaten Umfeld auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten. „Wir wollen schließlich, dass alle gesund bleiben“, sagt Ulrike Schachtrupp-Jürgen.

