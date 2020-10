Gifhorn

Kultur, Sport, Gastronomie, Handel, Pflege, Kirche – in allen Lebensbereichen hat Corona in den letzten Monaten Spuren hinterlassen. In der AZ-Serie „Corona & ich“ kommen Gifhorner zu Wort und berichten, welche Folgen die Pandemie bislang für sie hatte. Die Superintendentin Sylvia Pfannschmidt erinnert sich vor allem an viele Absagen und kreative Lösungen. Sie schreibt:

„Als am 13. März die Hannoversche Landeskirche aufgrund des Lockdowns die Schließung von Kirchen und Gemeindehäusern anordnete, befand ich mich gerade in der Visitationswoche der Martin-Luther-Gemeinde in Gifhorn. Nach Rücksprache mit dem Kirchenvorstand sagten wir den Visitationsgottesdienst ab. Für mich begann eine Zeit der Absagen, geplante Veranstaltungen, Sitzungen, Tagungen wurden abgesagt oder verschoben.

„Das war für mich wie für viele andere unbegreiflich und verstörend“

Seit den Anfängen der Kirche gehören Begegnung und Gemeinschaft zum Kern des Gemeindelebens. Gottesdienste, Chöre, Konzerte, Konfirmandenunterricht, Freizeiten. All dies war von einem Tag zum anderen untersagt. Seelsorgebesuche mussten stark eingeschränkt werden. Das war für mich wie für viele andere unbegreiflich und verstörend. Die Frage beschäftigte mich: Wie können wir als Kirche trotzdem für die Menschen da sein?

So wurde abendliches Fürbitten-Läuten um 18 Uhr verabredet. Tägliche Impulse in der Allerzeitung sollten Trost und Zuversicht geben. Kirchengemeinden gingen nach draußen, verteilten Predigten beim Bäcker, boten Einkaufshilfen und Telefonate. Hilfesuchende, Geflüchtete gerieten nicht aus dem Blick. Und wir verlagerten unsere Treffen und Gottesdienste ins Internet. Seitdem kann ich es genießen, lange Fahrtwege zu sparen und mich mit anderen in Videokonferenzen zu treffen. Ein positiver Effekt dieser Krise.

Die große Hoffnung: Dass der Weihnachtsgottesdienst auf dem Marktplatz stattfinden kann

Inzwischen gibt es Gottesdienste unter Hygieneauflagen, dabei vermisse ich das Singen, die Nähe. Kreise und Gruppen begegnen sich wieder auf Abstand. Wir lernen mit Corona zu leben. Vorsichtig, verantwortungsbewusst. Die Vorbereitungen für Weihnachten laufen. Ich hoffe, dass wir den Gottesdienst auf dem Marktplatz in Gifhorn feiern können im Stehen mit Maske und Abstand und mit Begleitung des Posaunenchores die Weihnachtslieder singen. Falls Sitzplätze notwendig sein sollten, wie bislang noch vorgeschrieben, müssen die Gottesdienstbesuchenden Klappstühle mitbringen.

AZ-Serie: So erlebe ich die Corona-Zeit Seit Monaten stellt Corona den Alltag der Menschen im Landkreis Gifhorn auf den Kopf. Die AZ hat einige Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, Pflege, Verwaltung und Sport gefragt: Wie haben Sie Corona persönlich bislang erlebt? Welche Folgen hat die Pandemie für Ihren Beruf oder Ihre Aufgabe? Die Texte stammen aus eigenem Wunsch bei einigen Beiträgen aus eigener Feder der Betroffenen.

Gott kommt uns nah in diesem Kind, trotz Abstand. Diese Weihnachtsbotschaft trägt durch die Krise. „Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren.“

