Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Die Verstorbenen gehörten demnach zur Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die Gesamtzahl der Verstorbenen liegt nun bei 252.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch auf den Wert von 1266,2 (+39,5) gestiegen. Die Zahl der positiv Getesteten ist im Vergleich zum Dienstag um 345 auf insgesamt 17 325 gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 2 244 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat bislang 39 159 (+362) Tests vorgenommen.

Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist am Mittwoch auf 11,4 (+0,3) gestiegen. Die Intensivbettenbelegung betrug 5,8 (-0,1) Prozent. Im Helios Klinikum Gifhorn wurden laut DIVI-Intensivregister unverändert zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt und auch beatmet. Von den insgesamt zwölf Betten waren zehn belegt. Auf Normalstation wurden elf (Vortag 11) Covid-19-Patienten behandelt.

Infektionen in Altenheimen, Kitas und einer Schule

Im Bereich der Alten- und Pflegeheime waren der Ruhesitz Romantica in Bokel, das Haus an den Eichen in Seershausen, die Diakonie Kästorf, die Seniorenresidenz Wesendorf, das Seniorengut Sonnenheide Groß Oesingen, die Seniorenresidenz Meine und das Christinenstift Gifhorn von Corona-Infektionen betroffen.

Zudem wurden an der Aller-Oker-Schule vier Personen positiv auf das Virus getestet. Das Gesundheitsamt hat für eine Gruppe Quarantäne angeordnet. In der Kita Meine (Zellbergstraße) wurde eine Person positiv getestet, eine Gruppe befindet sich in Quarantäne. In der Kita Wedesbüttel wurden mehrere Personen positiv getestet. Hier hat das Gesundheitsamt für drei Gruppen Quarantäne angeordnet.

Von der AZ-Redaktion