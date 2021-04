Corona: Zwei weitere Todesfälle im Kreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn sind im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zwei weitere Todesfälle gemeldet worden, beide Personen gehörten zur Gruppe der Senioren, eine Person lebte in einem Alten- und Pflegeheim. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind beide bereits in der vorigen Woche verstorben.

Mit Stand von 3.09 Uhr meldet das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Gifhorn 33 weitere Corona-Fälle, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 149. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis ist auf jetzt 84,4 gesunken. Das Gesundheitsamt hat im Laufe eines Tages 200 weitere Personen getestet.

Sowohl im DRK-Pflegewohnhaus in Calberlah als auch im Haus Empatica in Osloß wurden jeweils eine Corona-Neuinfektion gemeldet, darüber hinaus gibt es weitere elf akute Corona-Fälle im Christinenstift und im Haus Niedersachsen in Oerrel.

Das DIVI-Intensivregister meldet sechs Covid-19-Patienten auf Intensivstation im Helios-Klinikum Gifhorn, drei von ihnen werden beatmet. Und Helios berichtet zum Thema Auslastung, dass sieben Covid-19-Patienten auf der Intermediate-Care-Überwachungsstation liegen sowie elf auf Normalstation.

Von der AZ-Redaktion