Landkreis Gifhorn

20 weitere Menschen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, meldete der Landkreis Gifhorn am Sonntag. Die 7-Tage-Inzidenz stieg dadurch leicht an: um 1,7 Punkte auf 75,9. Insgesamt haben sich im Kreis bislang 5.987 Menschen mit dem Virus infiziert.

Die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen lag am Sonntag bei 134. Bislang sind 182 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben (+/-0). Das Gesundheitsamt hat bislang 24.262 Tests vorgenommen.

In den Alten- und Pflegeheimen im Kreis gibt es derzeit 17 aktive Fälle, aber keine Neuinfektionen. Betroffen ist das Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen. Von den zehn Intensivbetten im Kreis sind derzeit zwei durch Covid-19-Patienten belegt. Beide werden invasiv beatmet.

Mehr als 1000 Fälle der britischen Mutation nachgewiesen

Bislang wurden im Landkreis 1.048 Fälle der Britischen Mutation des Corona-Virus nachgewiesen. Fälle der Indischen Mutation wurden bislang laut Landrat Dr. Andreas Ebel nicht nachgewiesen.

In dem vom Landkreis beauftragten Labor werde routinemäßig mit einer Target Analyse nach dem Spike Protein N501Y gesucht, welches bei den Virusvarianten aus Brasilien, Südafrika und Großbritannien vorkommt. Im Falle eines Nachweises werde die Variante genau analysiert, erläutert der Landrat.

Die Indische Variante hat diese Veränderung laut Landrat nicht. „Daher ist hier bei Bedarf zurzeit noch eine genaue Genom-Sequenzierung notwendig“, so Dr. Ebel. Diese werde bei Verdacht bei der PCR-Testung mit in Auftrag gegeben. Eine Analysemethode, bei der nur nach charakteristischen Veränderungen der Indischen Mutation gesucht werden kann, sei laut Auskunft des Labors aktuell noch in der Entwicklung, so der Landrat.

Von Christian Albroscheit