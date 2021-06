Landkreis Gifhorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn ist weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntagmorgen einen Wert von 12,5. Am Freitag lag die Inzidenz noch bei 17,6, am Samstag bei 13,0. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage liegt bei 22.

Insgesamt haben sich im Kreis Gifhorn bislang 6 102 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert (+1 im Vergleich zum Freitag). Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 183.

Laut DIVI-Intensivregister des RKI sind im Kreis Gifhorn derzeit alle zehn zur Verfügung stehenden Intensivbetten belegt, eines davon durch einen Covid-19-Patienten. Laut Helios-Klinikum wird ein weiterer Covid-19-Patient auf Normalstation behandelt.

Von der Redaktion