Corona-Zahlen im Kreis Gifhorn am Freitag weiter rückläufig

Landkreis Gifhorn

Das RKI meldet für den Landkreis Gifhorn keinen neuen laborbestätigten Corona-Fall im Laufe des vergangenen Tages. Mittlerweile hat sich die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen auf drei reduziert, die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken und liegt jetzt bei 1,7. Der morgige Samstag wäre der fünfte Werktag in Folge mit einer Inzidenz unter 10, sodass am Montag weitere Lockerungen in Kraft treten könnten.

Insgesamt waren bisher im Landkreis Gifhorn 6104 Personen mit dem Corona-Virus infiziert, das Gesundheitsamt berichtet von 25 242 Tests – sechs davon innerhalb des vorigen Tages. Die Alten- und Pflegeheime im Landkreis sind aktuell Corona-frei, aus Kindergärten und Schulen gibt es ebenfalls keine akuten Neuinfektionen zu vermelden.

Das DIVI-Intensivregister informiert über einen Covid-19-Patienten auf der Intensivstation des Helios-Klinikums, der auch beatmet wird. Von 14 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind aktuell alle belegt. Mit Stand von Donnerstagmorgen informiert Helios selber über zwei Covid-19-Patienten auf Normalstation.

Von der AZ-Redaktion