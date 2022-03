Corona-Zahlen im Kreis Gifhorn: Am Samstag rauf, am Sonntag runter

Gifhorn

278 neue Corona-Infektionen hat das Robert-Koch-Institut am Sonntag für den Kreis Gifhorn gemeldet. Am Samstag waren es 479. Die Gesamtzahl der bekanntermaßen jemals mit Corona infizierten im Kreisgebiet stieg nun auf 27.215 Menschen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Sonntag um 39,5 Punkte auf 1428,7 Infizierte pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Samstag war dieser Wert noch um 13 auf 1468,2 im Vergleich zum Freitag gestiegen.

Am Samstag hatte das Robert-Koch-Institut einen weiteren Todesfall gemeldet, am Sonntag blieb es bei insgesamt 271 an oder mit Corona Gestorbenen seit März 2020.

Corona: Das ist die Lage am Sonntag in den Kliniken

Während die Hospitalisierungsrate am Samstag unverändert bei 10,5 blieb im Vergleich zum Freitag, sank sie am Sonntag leicht auf 10,4. Keine Veränderung auf der Intensivstation des Helios-Klinikums Gifhorn: Dort liegen zwei Covid-Patienten, die beatmet werden müssen.