Corona: Zahl der akuten Fälle im Landkreis Gifhorn hat sich innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt

Landkreis Gifhorn

87 neue Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages hat das Robert Koch-Institut für den Landkreis Gifhorn gemeldet, in den vergangenen sieben Tagen waren es damit 356. Sieben weitere Fälle der Omikron-Variante sind nachgewiesen worden, die Gesamtzahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle liegt jetzt bei 26.

Seit März 2020 sind im Landkreis Gifhorn 11 476 Menschen infiziert beziehungsweise infiziert gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 193,5 um 7,4 auf 200,9. Weitere Todesfälle sind nicht dazu gekommen, die Gesamtzahl beträgt 234 seit März 2020. Im Gesundheitsamt Gifhorn wurden 86 Personen innerhalb eines Tages getestet. Nach wie vor gibt es acht Corona-Fälle in der Seniorenresidenz An den Meerwiesen in Groß Schwülper sowie im Seniorendomizil Hankensbüttel.

Die Zahl der akuten Covid-19-Fälle ist von 292 vor einer Woche auf 652 in die Höhe geschnellt – was auch an den geringeren Zahlen beim Testen und Melden zwischen den Feiertagen liegt. Diese verteilen sich wie folgt auf den Landkreis: Stadt Gifhorn 158 (+ 98), Stadt Wittingen 25 (+ 12), Gemeinde Sassenburg 62 (+ 45), Samtgemeinde Boldecker Land 36 (+ 21), Samtgemeinde Brome 36 (+ 20), Samtgemeinde Hankensbüttel 24 (+ 10), Samtgemeinde Isenbüttel 71 (+ 35), Samtgemeinde Meinersen 72 (+ 32), Samtgemeinde Papenteich 87 (+ 42), Samtgemeinde Wesendorf 81 (+ 45).

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 4,6, ist also um 0,2 gesunken. Die prozentuale Belegung von Intensivbetten durch Covid-19-Patienten sinkt von 8,1 auf 7,4. Das DIVI-Intensivregister meldet für den Landkreis Gifhorn zwei Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung – so viele wie am Tag zuvor, allerdings wird einer jetzt invasiv beatmet. Laut Eigenaussage von Helios liegen mit Stand von Mittwoch 15 Covid-19-Patienten auf Normalstation, das sind drei Patienten mehr als am Tag zuvor gemeldet.

Hier können Sie sich testen lassen Nach und nach werden immer mehr neue Testzentren eröffnet, frühere Testzentren reaktiviert oder Testzeiten ausgeweitet. Wo es möglich ist, ist eine Terminvereinbarung im Vorfeld sinnvoll. Der Stand am 3. Dezember: Diese Testzentren gibt es im Landkreis Gifhorn: Brome – DLRG-Heim: Neben dem Bromer Freibad wird montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr getestet. Terminvereinbarungen unter Tel. (0152) 24 35 25 93 sind wünschenswert, aber nicht Pflicht. Calberlah – Rewe-Parkplatz: montags bis samstags 7 bis 19 Uhr, sonntags 11 bis 19 Uhr, Terminvereinbarung unter www.corona-calberlah.de. Croya – Dorfgemeinschaftshaus: Im wieder eröffneten Testzentrum gelten folgende Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 16 bis 19 Uhr, freitags und samstags geschlossen, sonntags 16 bis 19 Uhr. Bei Bedarf kann unter Tel. (0174) 71 03 744 ein verbindlicher Termin vereinbart werden. Didderse – Gemeindezentrum Hauptstraße 7a: Das Testzentrum, betrieben von den drei Bürgern Marius Flach, Randolf Moos und Tim Pinnisch, ist montags bis freitags von 6 bis 10 Uhr sowie von 15 bis 20 Uhr geöffnet, außerdem samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 15 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, telefonisch ist das Zentrum unter (0174) 79 99 236 erreichbar. Stadt Gifhorn – Dannenbütteler Weg:Auf dem Parkplatz des Lebensmittel- und Frischemarkts an der Ecke zum Fuchsienweg wird montags bis freitags zwischen 8 und 20 Uhr sowie samstags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr getestet. Terminvereinbarungen sind nicht erforderlich. Stadt Gifhorn – Alter Postweg: Das Test-Zentrum im Alten Postweg 43 in Gifhorn ist montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist unter Tel. (01 52) 13 57 17 07 oder Email testzentrum-alter-postweg@gmx.de möglich. Stadt Gifhorn – Kaufland-Parkplatz (ehemals Real): Neueröffnung am Mittwoch, 8. Dezember; der separate Container von DeinCoronaTestzentrum ist montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr geöffnet, Terminvereinbarung unter www.deincoronatestzentrum.de. Stadt Gifhorn – Mühlenmuseum: Auf dem Parkplatz am Mühlenmuseum hat wieder ein Drive-In geöffnet. Montags bis samstags zwischen 7 und 18 Uhr sowie sonntags zwischen 10 und 17 Uhr können Bürger ohne Termin einfach vorbei kommen, Terminvereinbarungen sind unter www.coronatestzentrum38.probatix.de möglich. Stadt Gifhorn – Ratsweinkeller: Das Testzentrum im Ratsweinkeller, Cardenap 1 ist montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. (01 52) 26 88 09 88 oder online unter www.deincoronatestzentrum.de. Stadt Gifhorn – Steinweg: Neu eröffnet hat Bürgertest Gifhorn im Steinweg 66 unter der Regie der Braunschweiger Praxis Prof. Dr. Grospietsch. Öffnungszeiten Montag bis Samstag jeweils 8 bis 19 Uhr, Sonntag 9 bis 15 Uhr. Die Zeiten sind je nach Nachfrage flexibel. Eine vorherige Buchung ist nicht zwingend notwendig. Wer sich anmelden möchte, kann das unter https://bürgertest-gifhorn.de/ tun. Das Testergebnis gibt es per Mail oder als Ausdruck. Groß Schwülper – Okerhalle: Das Testzentrum in der Okerhalle Groß Schwülper, Hauptstraße 20a, ist montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist online unter www.braunschweig-testet.de möglich. Hankensbüttel: Im Otter-Zentrum besteht die Möglichkeit, sich montags bis freitags jeweils zwischen 15 und 19 Uhr testen zu lassen. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Isenbüttel – Roth-Feierwerk: Das Testzentrum in Isenbüttel, Gehrenkamp 1a, hat die Öffnungszeiten erweitert. Es ist montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist ausschließlich online unter www.corona-testzentrum-isenbuettel.de möglich. Meine – Wiesenweg: Das Testzentrum im ehemaligen Gebäude der Firma Portas im Wiesenweg 9 ist jetzt montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet sowie samstags und sonntags von 10 bis 18.30 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. (01 72) 53 80 560 oder online unter www.coronaschnelltest-meine.de Meinersen – Am Marktplatz 12: In der Physiopraxis Gerkens gibt es nach vorheriger Terminabsprache montags bis sonntags zwischen 7 und 19 Uhr Tests. Termine können per www.testzentrum-gifhorn.de vereinbart werden. Rühen – Hauptstraße 39: Mark Bond bietet Schnelltests montags bis freitags von 6 bis 12 und von 16 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 11 Uhr und sonntags von 15 bis 18 Uhr an. Terminvereinbarung nicht notwendig. Rühen – Sportheim: Im Sportheim des SV Blau Weiß Rühen, Giebelstraße 56, sind montags bis samstags jeweils von 15 bis 19 Uhr Tests möglich, eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Steinhorst – Gemeindehaus: Im Evangelisch-lutherischen Gemeindehaus, Metzinger Straße 1, wird montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 16 bis 18 Uhr getestet. Terminvereinbarungen sind nicht erforderlich. Wesendorf – Celler Straße: Das Testzentrum der Dachstiftung Diakonie in der Celler Straße 2 hat ebenfalls die Öffnungszeiten erweitert, es ist montags und dienstags von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 18.30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist ausschließlich telefonisch in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11 möglich. Westerbeck – Bürger-Begegnungsstätte: Im früheren Gasthaus Torfhaus an der Hauptstraße 54 wird montags bis samstags zwischen 15 und 19 Uhr getestet, eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Bitte Personalausweis mitbringen, Betreiber Ilios empfiehlt zur Verfahrensbeschleunigung die Nutzung der App PassGo. Weyhausen – Laischeweg: Das Testzentrum befindet sich auf dem Gelände der Firma Auto-Pries KG am Laischeweg 14. Es wird betrieben von Corona Testzentrum Weyhausen. Testung nach vorheriger Anmeldung unter Tel. (01 78) 60 68 355. Weyhausen – Unser Aller Ort: Das Testzentrum von Löwen-Fitness in der Neuen Straße hat montags bis samstags von 8 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 15 Uhr geöffnet, Terminvereinbarungen sind nicht erforderlich. An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen ist jeweils von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Wittingen – Edeka-Parkplatz: Montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr und sonntags von 15 bis 20 Uhr gibt es hier kostenlose Schnelltests, Terminvereinbarungen sind unter www.testcentercorona.com möglich. Wittingen – Rewe-Parkplatz: Das Testzentrum DeinCoronaTestzentrum hat geöffnet montags bis sonntags von 7 bis 11 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Terminvereinbarung unter www.deincoronatestzentrum.de.

Von der AZ-Redaktion