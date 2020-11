Die Gifhorner Polizei hat am Wochenende eine private Feier aufgelöst, weil diese gegen die Corona-Vorgaben verstieß. Insgesamt hielten sich die Landkreis-Bewohner jedoch gut an die Regeln – auch bei einem Gottesdienst, der kontrolliert wurde.

Corona: Polizei löst private Feier auf – auf dem Gifhorner Markt ist alles in Ordnung

