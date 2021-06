Landkreis Gifhorn

„Es ist schön, einfach nur schön“, sagt Cornelia Hoffmann, Rektorin der Reuter-Realschule in Gifhorn. Nach langer Zeit treffen alle 430 Schülerinnen und Schüler wieder morgens aufeinander. „Die Freude ist groß. Ein Zustand, den wir ja sonst nicht haben“, fügt die Rektorin scherzend hinzu.

„Im Moment überwiegt die Wiedersehensfreude“

Merkt sie schon etwas von der vielzitierten Corona-Jugend und deren Problemen? „Das wird sich in den nächsten Wochen erst herausstellen. Wir haben ja intensiv Kontakt gehalten. Im Moment überwiegt die Wiedersehensfreude.“ Auch der Abschlussjahrgang macht ihr keinen Kummer. Diese Klassen sind seit Anfang des Jahres schon im Präsenzunterricht. Die seien gut aufgestellt, um in die Zukunft zu starten.

Masken und Schnelltests gehören zum Schulalltag. Auch an der Grundschule Leiferde. Leiterin Sabine Commeßmann ist die Freude anzuhören. „Es ist lauter und enger, das ist man gar nicht mehr gewöhnt.“ Unbeschreiblich, wie die Kinder sich freuten, endlich wieder die komplette Klasse wiederzusehen.

„Ein gutes Gefühl, dass die Kinder gut gewappnet sind“

AGs laufen noch nicht, eine Vorsichtsmaßnahme, um die Klassen nicht zu mischen. Lernlücken befürchtet Sabine Commeßmann übrigens nicht. In der Zeit des Wechselunterrichts habe man sogar intensiver Unterricht machen können. „Ich habe ein gutes Gefühl, dass die Kinder gut gewappnet sind.“

In ihren eigentlichen Klassenverbänden waren auch die Mädchen und Jungen der Wilhelm-Busch-Schule in Gamsen seit Weihnachten nicht mehr zusammen. Besonders für die Erstklässler ist nun das Wiedersehen ein wichtiger Moment, wie Rektorin Anja Gräter erläutert. „Die waren ja erst kurze Zeit zusammen, als Corona für sie alles veränderte. Die müssen sich nun neu kennenlernen.“

Viertklässler sind vor dem Schulwechsel noch einmal zusammen

Und für die Viertklässler sei das Wiedersehen kurz vor dem Weggang zu weiterführenden Schulen ebenfalls sehr förderlich. „Schön, wenn die sich noch einmal als Klasse sehen. Das ging für die vierten Klassen letztes Jahr leider nicht.“

Dass es also seit Montag „sehr wuselig“ zugeht, stört die Rektorin da kaum. „Die müssen sich doch einfach mal wieder was erzählen.“ Lernrückstände befürchtet Anja Gräter eher kaum. Durch den Unterricht mit geteilten Klassen „haben wir erstaunlich viel geschafft. Stille Kinder haben sogar profitiert.“

Impfung der Lehrkräfte stimmt positiv

Dennoch: Das Schulleben wie vor Corona sieht die Gamsener Rektorin noch nicht. Der Respekt vor Corona und die Erfahrung des letzten Jahres haben sie und einige weitere Kollegen zur Vorsicht bewogen. Dass nun Lehrkräfte geimpft sind oder den Pieks bald erhalten, sei schon ein Plus. Aber wenn im Herbst dann doch die vierte Corona-Welle komme, wollen die Gifhorner Grundschulen besser vorbereitet sein.

Auf die vierte Welle vorbereiten: Schulen fordern Luftfilter

„Der letzte Winter war sehr hart, bei Minusgraden mit offenen Fenstern zu unterrichten“, berichtet Gräter. Die Grundschulen im Stadtgebiet haben sich nun an die Stadt als Träger gewandt, damit diese Luftfilter in den Einrichtungen installiert. „Wir sind zwar jetzt positiver gestimmt als im letzten Sommer, aber wer weiß, was noch kommt.“

Von Andrea Posselt