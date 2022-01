Corona: Wieder „Montagsspaziergänger“ und Gegenkundgebungen in Gifhorn

Gifhorn

Nächste Runde für die Proteste aus verschiedenen Richtungen in Gifhorn: Am Montag fanden fünf angemeldete Aktionen statt. Die größte war der so genannte „Montagsspaziergang“ der Kritiker der Corona-Maßnahmen. Zwei Kundgebungen für Solidarität und Impfen, von Dr. Detlef Eichner angemeldet, fanden auf dem Schillerplatz und dem Marktplatz statt. Und die AfD hatte zwei Mahnwachen für Schillerplatz und Schützenplatz angezeigt.

Die „Montagsspaziergänger“ trafen sich wieder auf dem Schützenplatz. Vor dem Start kamen noch einige Redner zu Wort, ein Musiker sang live vom Bühnenwagen. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl zunächst auf etwa 300. Im Verlauf des „Spaziergangs“ über Allerstraße, Schillerplatz, Braunschweiger Straße und zurück seien es dann bis zu 550 gewesen. Veranstalter Oliver Lange mochte auf AZ-Nachfrage keine eigene Schätzung abgeben, er verwies auf die Polizei. Die war wie vor einer Woche mit einem Großaufgebot im Einsatz, verstärkt durch Kräfte der Bundespolizei.

Auch am Straßenrand regt sich Widerspruch

Am Schillerplatz wies Lange den Aufzug der Protestierenden mehrfach darauf hin, dass gegen 19.16 Uhr wegen des Erixx nach Braunschweig der Bahnübergang geschlossen werde, der Demozug kurz anhalte – und keine Einkesselung stattfinde. Passanten verfolgten am Straßenrand den Aufzug. Nicht alle ohne Widerspruch. Am Bahnübergang passte ein Gegendemonstrant mit dem Schild „Mit Nazis spaziert man nicht“ die „Montagsspaziergänger“ ab. Es kam zu kleinen verbalen Scharmützeln. „Wir sind keine Nazis“ beantwortete der Mann mit: „Nee, ihr marschiert nur mit ihnen“. „Ich komme aus der Pflege“, erläutert er auf AZ-Nachfrage seine Motivation zum Widerspruch. Er sehe im Alltag viel durch Corona verursachtes Leid, auch unter seinen Kollegen, die mit Langzeitfolgen zu kämpfen hätten. „Ich verstehe manche Maßnahmen auch nicht. Aber deshalb marschiere ich nicht mit Nazis.“

Er war auch später auf dem Marktplatz bei der Kundgebung des Gifhorner Bündnisses für Solidarität. „Wir überlassen den Spaziergängern nicht einfach die Gifhorner Plätze“, betonte dort Dr. Detlef Eichner als Versammlungsleiter. Etwa 200 Teilnehmende schätzte die Polizei.

„Hier wird niemand verfolgt, entrechtet oder ermordet!“

Auch dort stellten die Redner fest, dass nicht alles rund laufe. Aber „trotz politischer Fehler, die nicht geschehen sollten, aber menschlich sind“, vertraue er den Fachleuten und behalte „das Grundvertrauen in die Regulierungsfähigkeit unseres politischen Systems“, so Eichner. Eine Frau berichtete von einer Impfgegnerin, die überzeugt war, in einem totalitären Staat zu leben: „Hier wird aber niemand verfolgt, entrechtet oder ermordet!“ Seine Arbeit in einem Altenheim schilderte ein Schwarzafrikaner und kritisierte die Gegner der Corona-Maßnahmen: „Sie schränken unsere Freiheit ein.“ Sobald es im Heim auch nur einen Corona-Fall gebe, würden die Senioren komplett isoliert. Und ein Lehrer fragte: „Warum sollte ein veganer Koch mehr Ahnung von Viren haben als die geballte Fachkompetenz des Westens?“

Weiterer Protest im Kreisgebiet Protest gegen Corona-Maßnahmen gibt es im Kreis Gifhorn offenbar nicht nur in der Kreisstadt Gifhorn. Die Polizei bestätigt Hinweise auf unangemeldete Aktionen in Wittingen und Meine. An den Montagen 3. und 10. Januar soll es in Wittingen vor dem Rathaus Kundgebungen gegeben haben. Nach Hinweisen aus der Stadtverwaltung Wittingen habe die Polizei am 10. Januar mehrfach am Rathaus Präsenz gezeigt, so Polizeisprecher Christoph Nowak auf AZ-Nachfrage. Im weiteren Verlauf des Abends habe sich eine Ansammlung von etwa 30 bis 40 Leuten aufgelöst, als die Streife erneut vorfuhr. In Meine seien am vorigen Donnerstag dem Kommissariat einige am Rathaus aufgestellte Kerzen gemeldet worden, die laut Nowak von einer nicht angemeldeten Ansammlung am Abend zuvor stammen dürften.

Noch am Abend zog die Polizei eine erste Bilanz. Die „Montagsspaziergänger“ hätten sich diesmal weitgehend an die Maskenpflicht gehalten. Die Beamten hätten dennoch etliche Leute ansprechen müssen. Es habe erste Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten und eine vorläufige Festnahme wegen einer Widerstandshandlung gegeben.

Von Dirk Reitmeister und Christina Rudert