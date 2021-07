Gifhorn

Hygienemaßnahmen bleiben über die Maske hinaus wichtig. Das wird deutlich, wenn man beim Robert-Koch-Institut der Frage nachgeht, wie lange das Virus im Sonnenlicht und auf Oberflächen überlebt.

Labordaten weisen laut RKI darauf hin, dass Viruspartikel bei geringerer Umgebungstemperatur beziehungsweise relativer Luftfeuchtigkeit stabiler sind: Das Virus könne bei vier Grad Celsius auf Geldscheinen bis zu 96 Stunden vermehrungsfähig bleiben, bei Raumtemperatur nur noch acht Stunden und bei 37 Grad nur noch vier Stunden. Auf Kleidung war es demnach bei 37 Grad Celsius nur bis zu vier Stunden nachweisbar.

Glatte Oberflächen mag Corona lieber: So sei es auf Edelstahl und Plastik bis zu 72 Stunden vermehrungsfähig, auf Karton dagegen nur bis zu 24 Stunden lang. Unter optimalen Bedingungen (20 Grad Celsius, dunkel, glatte Oberfläche, geringe Luftfeuchtigkeit) könnten Viruspartikel bis zu 28 Tage infektiös bleiben.

So tödlich ist Sonnenlicht für das Virus

Im Labor seien in künstlichen Aerosolen vermehrungsfähige Viren nach drei Stunden noch nachweisbar, in Flüssigkeiten weise das Virus eine relativ hohe Beständigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen auf. Eine der intensiven Sommersonne vergleichbare Bestrahlung hat in Labortests im Durchschnitt innerhalb von acht Minuten bis zu 90 Prozent der Viren in Aerosolen inaktiviert, wohingegen es unter Innenraumbedingungen erst nach 286 Minuten so weit war.

Ansteckungsgefahr immer noch durch Aerosole und Co. am größten

Fazit des RKI: „Eine Übertragung durch kontaminierte Oberflächen ist insbesondere in der unmittelbaren Umgebung der infektiösen Person nicht auszuschließen.“ Die größte Gefahr gehe allerdings von der Atemluft aus, insbesondere in schlecht durchlüfteten Räumen.

Von Dirk Reitmeister