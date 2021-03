Corona: Wie die BBS 1 Gifhorn Jugendliche in den Blick nimmt

Gifhorn

Eigentlich ist an der BBS 1 am Alten Postweg ein Ort der Zukunft, hier streben aktuell 1950 junge Menschen in ihre berufliche Zukunft. Corona zwingt seit einem Jahr zu Beschränkung, gar Stillstand in einigen Bereichen. Wie sich die Einrichtung um die Belange der Schülerinnen und Schüler bemüht und wie sie die Lage einschätzen, schildern Schulleiter Stefan Schaefer und Schulsozialarbeiterin Sanea Zaiser.

„Nicht jeder will offen über die Probleme reden“

Vor wenigen Tagen hat Sanea Zaiser gleich mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht das Gespräch mit den Jugendlichen gesucht und sie nach ihrem Erleben des Lockdowns gefragt. Seit 22 Jahren arbeitet sie nun schon als Schulsozialarbeiterin, aber solch eine Wucht an Feedback hat sie noch nicht erlebt. „Nicht jeder will offen über seine Probleme reden, manche kommen einzeln oder schreiben eine Email.“ Denn so mancher hat harte Zeiten erlebt während des Distanzlernens. Da sei von verbaler Gewalt, ausufernder Internetsucht und vielen anderen stressigen Situationen in einigen Familien die Rede gewesen.

Einige Jugendliche erlebten schwere Zeiten während des Lockdowns

Viele hätten zunächst die Freiheit zu Hause genossen, dann jedoch zunehmend die feste Tagesstruktur vermisst. Einige würden gerne eine eigene Wohnung beziehen, haben jedoch keine Ahnung, wie es funktionieren könnte gerade. „Einige haben ganz große Sorgen“, sagt Sanea Zaiser. Viele, die zu ihr kommen, sind froh, endlich mal wieder mit jemandem offen reden zu können. Für so manches Problem kann die Schulsozialarbeiterin auf ein breites Netzwerk an Hilfsangeboten in Gifhorn verweisen. Wer etwa fast schon spielsüchtig geworden ist, dem rät sie zum Kontakt mit der Suchtberatung.

Nicht jeder Jugendliche hat ein stabiles familiäres Umfeld

Schulleiter Stefan Schaefer hört mit sorgenvollem Gesicht zu. Er befürchtet, dass Corona einen Trend beschleunigt, den es zuvor bereits gab. Es gebe Jugendliche in familiär stabilem Umfeld und jene, um die sich keiner kümmert. „Diese Schere wird nun größer.“

„Viele fühlen sich im Stich gelassen“

So jedenfalls fühlen sich gerade vor allem jene, die ihre Ausbildung in der Gastronomie machen. „Die sind am schwersten betroffen und verunsichert. Viele fühlen sich im Stich gelassen“, sagt Schaefer. Neben dem stets offenen Ohr der Schulsozialarbeiterin arbeite das Kollegium daran, den Draht zu den Jugendlichen zu halten.

„Soziale Kompetenzen könnten abnehmen“

Aber da seien einige Schülerinnen und Schüler schon ausgestiegen. Ohne Kamera und Ton loggten sich einige beim Homeoffice ein. „Ein paar klappen gerade weg, so sehr sich alle Kollegen auch bemühen“, so Schaefer. Bei aller Übung, die man inzwischen mit dem Homeschooling habe, ruckle es einfach noch immer in Sachen Internet. Wie sich perspektivisch all die Corona-Belastungen auf die jungen Leute auswirken, könne er nur mutmaßen. „Soziale Kompetenzen könnten abnehmen. Es wird Corona-Verlierer geben.“

Von Andrea Posselt