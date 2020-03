Corona: Zahnärzte im Kreis sind gewappnet

Gifhorn

Die Corona-Krise und ihre Folgen stellt insbesondere medizinische Berufe vor große Herausforderungen. Auch die Zahnärzte im Kreis sind betroffen. Noch sind deren Praxen geöffnet, doch ein Notfallplan liegt in der Schublade. Er kann im Bedarfsfall sofort umgesetzt werden.

Ein großes Infektionsrisiko

Bei der täglichen Arbeit des Zahnarztes – beispielsweise der Präparation eine Zahnes – entstehen sogenannte Aerosole. „Diese Sprühnebelwolke bildet sich rund um den Behandlungsstuhl und stellt gerade zum jetzigen Zeitpunkt ein großes Infektionsrisiko dar – insbesondere auch für den behandelnden Arzt und seine Helferinnen“, weiß der Gifhorner Zahnarzt Dr. Bernd Schurade, Notdienstbeauftragter für die mehr als 100 Zahnarzt-Praxen im Kreisgebiet.

Besondere Regeln

„Die Praxen sind aktuell geöffnet und kommen ihrem Versorgungsauftrag nach – allerdings gelten besondere Sicherheitsstandards und Regeln“, geht Schurade auf die Situation ein. Lediglich ein Kollege im Landkreis Gifhorn habe seine Praxis schließen müssen. Er befinde sich nach einem Urlaub selbst in Quarantäne.

Das Risiko minimieren

Gefahr durch die Aerosole im Behandlungszimmer: Noch gebe es keine konkreten Anordnungen und Ansagen der Bundesregierung und der Bundesärztekammer für die Zahnmediziner – trotzdem würde „individuell“ entsprechend reagiert, so Schurade. „Das gesamte Praxisteam ist bei einer Behandlung einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt“, bezieht der erfahrene Zahnmediziner Position. „Es geht darum, dieses Risiko zu minimieren“, verweist Schurade darauf, dass nicht nur in seiner Praxis Aerosol-Behandlungen stark reduziert werden.

Termine umlegen

„Ich habe zudem eine Mitarbeiterin nach Hause geschickt – sie darf sich auf keinen Fall infizieren, denn sie hat daheim ein Kind mit einem Herzfehler“, geht Schurade auf eine weitere Maßnahme im eigenen Berufsumfeld ein. Nicht unbedingt notwendige Behandlungen nach hinten verschieben, Termine von älteren Patientinnen und Patienten sowie Krebserkrankten – falls nicht zwingend erforderlich – auf ein anderes Datum umlegen: Wie Schurade handeln inzwischen viele Zahnärzte im Kreis.

Absprache mit den Nachbarn

„Es geht um ein einheitliches Auftreten und Agieren“, so der Arzt. In einer Telefonkonferenz wurde die Pandemie-Praxisplanung noch einmal abgestimmt. Neben Schurade nahmen daran auch Gifhorns Kreisstellen-Chef Dr. Karl-Heinz Zunk sowie Dr. Reinhard Urbach, Kreisstellen-Vorsitzender in Wolfsburg, teil. Der Notfallplan stehe nun und könne jederzeit angeschoben werden. Orientiert habe man sich unter anderem an einem Positionspapier der Schweizer Zahnärzte. Darin sind Vorgaben für den Praxenbetrieb während der Covid-19-Pandemie festgeschrieben.

Jede Praxis hat eigene Regeln

„Zum jetzigen Zeitpunkt erfüllt jede Praxis ihren Sicherstellungsauftrag – entscheidet jedoch über Einzelmaßnahmen individuell“, so Schurade. Patientinnen und Patienten sollten sich darum mit der jeweiligen Praxis in Verbindung setzen. Telefonisch könne im Vorfeld erfragt werden, welche Behandlungen aktuell noch stattfinden. Prophylaxe-Behandlungen würden nicht mehr angeboten. Schurade: „Jeder Kollege behandelt zunächst seine Notfallpatienten selber. Sobald es aufgrund von Quarantänemaßnahmen im größeren Umfang zu Praxisschließungen kommt, würde auch in der Woche eine PandemiePraxisVertretung (PPV) eingerichtet werden.“

Schutz wird knapp

Sorgen bereitet den Teams in den Zahnärzte-Praxen im Kreis zudem ein Problem, das es auch in anderen medizinischen Bereich gibt: Es ist schwierig, die notwendigen Schutzausrüstungen zu bekommen. Händedesinfektionsmittel sei nicht mehr lieferbar, Mundschutz kaum noch erhältlich, so Schurade.

Von Uwe Stadtlich