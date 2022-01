Gifhorn

Stundenlang in der Kälte anstehen bei offenen Terminen des Gesundheitsamts, wenn der eigene Hausarzt nicht gegen Corona impft? Zur überfälligen Booster-Impfung zu gelangen, kann für Senioren in Gifhorn ein mühseliger Akt werden. Auch wenn es inzwischen Schwerpunktpraxen dafür gibt. Doch welche hat wann gerade Dienst? Der Seniorenbeirat fordert Verbesserungen bei der Information dazu.

Roswitha Müller (Name geändert) hat eine Telefon-Odyssee hinter sich. Die 72-Jährige aus Gifhorn hat viele Stellen angerufen. Ihren Zahnarzt und einen Facharzt zum Beispiel. Doch die impfen ebenso wenig wie ihre Hausärztin. Neulich an einem Sonntag hätte es fast geklappt. Ein Bekannter ihrer Tochter fuhr sie, die selbst nicht motorisiert ist, spontan zur Schwerpunktpraxis einer Isenbütteler Ärztin, von der sie in der AZ gelesen hatte. Doch kurz bevor sie an der Reihe war, war der Impfstoff aus. Welche Praxis in der Woche darauf Impfschwerpunkt-Dienst haben würde, habe sie dort nicht in Erfahrung bringen können. Also am Montag wieder herumtelefonieren. Unter anderem mit dem Gesundheitsamt. Doch auch dort habe man ihr nicht weiter helfen können.

Stundenlang draußen in der Kälte vor den offenen Impfterminen anstehen? „Nein, das will ich nicht.“ Sie versteht nicht, warum das Impfzentrum geschlossen wurde. „Wir Senioren sind irgendwie abgehängt“, findet sie. „Wir Alten werden immer vergessen, in vielen Bereichen.“

Für Friedhelm-Hubertus Voigt vom Kreisseniorenbeirat ist das ein Beispiel für Mängel in der Informationspolitik. Und die Probleme in diesem Bereich zögen sich seit Anbeginn der Impfkampagne in Niedersachsen durch die Chronologie: Voigt erinnert daran, dass Hochbetagte gebeten wurden, vorzugsweise online Impftermine zu buchen, oder wegen der zusammenbrechenden Hotline ewig Besetztzeichen im Telefon hörten.

Kreisseniorenbeirat: Zentrale Hotline dringend nötig

„Die Informationspolitik im Allgemeinen scheint mir verbesserungswürdig zu sein.“ Voigt wünscht sich, sie „auf einen Punkt zu bringen“. Sprich: Es sollte eine zentrale Telefonnummer geben, bei der Impfwillige mit einem schnellen Anruf erfahren, welche Arztpraxis in der Nähe wann impft. Die Angabe der eigenen Postleitzahl würde da schon reichen. Voigt rechnet damit, dass Boostern über Jahre ein Thema bleiben wird. Deshalb wäre die Einrichtung einer festen Telefonnummer – „bei Landkreis, Land oder externem Anbieter wäre mir egal“ – sinnvoll. „Es ist dringend notwendig, eine Regelung zu schaffen.“ Schließlich soll das Boostern ja schnell voran kommen.

Ärzte-Appell: Überflüssige Impf-Termine frühzeitig absagen Der Impfzug im Kreis Gifhorn ist laut Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, in voller Fahrt. Um ihn beständig am Laufen zu halten, sei eine ausgetüftelte Organisation in den Praxen nötig. Probleme bereiten ihm zufolge dabei immer noch überflüssig gewordene Termine, die nicht frühzeitig abgesagt werden. Wenn der Patient zu seinem Termin nicht kommt, muss schnell für den bereits aufgezogenen Impfstoff ein weiterer Impfwilliger gefunden werden, damit das Mittel nicht verfällt. Im besseren Fall sei die Absage mit Umorganisieren verbunden. Deshalb bittet Ehlers Patienten, die zum Beispiel einen Termin beim Hausarzt abgemacht hatten, dann aber bei anderer Gelegenheit spontan die Boosterimpfung bekommen haben, gleich darauf den Termin abzusagen. So bliebe den Praxen genug Zeit zum Umdisponieren.

Das wäre eine prima Lösung, sagt Müller über eine zentrale Hotline. Für sie käme sie nun aber zu spät. Eine erneute Fahrt nach Isenbüttel hat für Müller die ersehnte Auffrischung gebracht. Die Ärztin dort hatte ihr einen Termin wenige Tage später gegeben, obwohl sie keine Patientin bei ihr ist. Doch die 72-Jährige hätte sich weniger Aufwand gewünscht.

Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung und Hausarzt in Gifhorn, kann den Frust verstehen. Dennoch sei es aus organisatorischen Gründen für die Ärzteschaft nicht möglich, so eine Hotline einzurichten und stetig zu bedienen. Er verweist erneut darauf, dass der jeweilige Hausarzt der erste Impf-Ansprechpartner für Patienten ist. Sollte eine Praxis selbst nicht impfen, könne sie über Alternativen informieren.

82 Prozent der Arztpraxen im Kreis Gifhorn impfen

Laut Ehlers impfen 82 Prozent der Praxen niedergelassener Ärzte. Darüber hinaus gebe es neben den offenen Impfterminen des Gesundheitsamts immer wieder auch Sonderaktionen, bei denen seine Kollegen am Wochenende Impfungen vornehmen – wie zum Beispiel in den vergangenen Wochen in Schulen, Bürgerhallen oder bei Vereinen.

Von Dirk Reitmeister