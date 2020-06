Gifhorn

Der Tourismus kommt wegen der starken Nachfrage nach Zielen im eigenen Land auch in der Südheide gerade neu in Fahrt, schon droht dem fragilen Aufschwung neues Ungemach. Das in Niedersachsen geltende Übernachtungsverbot für Gäste aus Corona-Hotspot-Kreisen wie Gütersloh und Warendorf in Nordrhein-Westfalen trifft auch die Südheide. Denn viele Gäste, die den Kreis Gifhorn für ein paar Tage per Rad erkunden wollen, kommen aus NRW.

„Ich habe schon die erste klare Stornierung aus dem Raum Gütersloh bekommen“, berichtet Armin Schega-Emmerich vom Deutschen Haus in Gifhorn. Kein Geschäftskunde, sondern tatsächlich ein touristischer Gast. Der muss ein paar sorgenfreie Tage in der Heide nun abschreiben, weil bei ihm daheim eine Massenausbreitung von Covid-19-Erkrankungen in der Tönnies-Fleischfabrik grassiert und sein Landkreis deshalb als Corona-Hotspot gilt. Schega-Emmerich schwant Böses.

Der blaue Himmel über Gütersloh trügt: Die Tourismus-Branche in Gifhorn sieht neue dunkle Wolken auftauchen, wenn Gäste aus Corona-Hotspot-Landkreisen in Nordrhein-Westfalen nicht mehr übernachten dürfen. Denn viele Südheide-Touristen kommen aus NRW. Quelle: dpa Archiv

Die Sorgen sind nicht unbegründet, sagt Jörn Pache von der Südheide Gifhorn GmbH. Die Branche setzt in Zeiten der Corona-Pandemie darauf, dass wegen der ausgebuchten Küsten Urlauber auch nach Gifhorn ausweichen und die Region einen deutlichen Schub erleben könnte. Und in der jüngsten Zeit sei tatsächlich festzustellen, dass die Nachfrage anziehe. Gerade aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Das liege in günstiger Entfernung, von dort aus lohne es sich, über die A 2 für ein paar Tage nach Gifhorn zu kommen. „In NRW machen wir deshalb sehr viel Werbung. Viele Gäste kommen aus diesem Land.“ Bayern und Baden-Württemberg dagegen seien für Gifhorn als typisches Kurzurlaubs-Ziel zu weit weg.

Entsprechend nervös reagiert die Branche jetzt, dass gerade zwei Landkreise aus NRW zu Risikogebieten gehören. Was passiert jetzt, wenn bei Schega-Emmerich an der Rezeption ein Gast aus Warendorf oder Gütersloh steht? „Ich müsste ihn wieder wegschicken“, seufzt der Hotelier. Es sei denn, der Mann oder die Frau könne eine ärztliche Bescheinigung vorweisen, dass ein aktueller Corona-Test negativ ausgefallen ist.

„Klar ist das schade. Aber Sicherheit geht vor“, sagt Pache. Er hat an die Unterkunftsbetriebe bereits Infomails zur neuen Verordnung des Landes verschickt. Telefoniert habe er in der Sache auch schon häufiger. Die neue Entwicklung treibe die Gastronomen und Hoteliers um.

Das gibt die Verordnung vor Für Urlaubsgäste aus Corona-Hotspot-Landkreisen wie Gütersloh und Warendorf in Nordrhein-Westfalen gelten in Niedersachsen und damit in der Südheide Gifhorn strenge Auflagen, die einem Übernachtungsverbot gleich kommen. Das sind die Vorgaben: Beherbergungsstätten – vom Campingplatz über Ferienwohnung bis hin zum Hotel – ist es demnach untersagt, „eine Person, die ihren ersten Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt im Kreis Gütersloh oder im Kreis Warendorf hat, zu beherbergen“. Es gibt aber zwei „Es sei denns“. Wer schon vor dem 11. Juni in der Einrichtung eingebucht und somit gar nicht zuhause war, darf bleiben. Und kommen darf demnach auch, wer über ein ärztliches Zeugnis verfügt, das bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-Virus vorhanden sind. Er muss dieses Papier im Beherbergungsbetrieb unverzüglich vorlegen – unter Umständen auch zuständigen Behörden. Und: Das ärztliche Zeugnis muss sich auf eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Corona-Virus stützen, die höchstens 48 Stunden vor der Ankunft in der Berherbergungsstätte vorgenommen worden ist. Das ärztliche Zeugnis ist für mindestens sieben Tage nach Ende der Beherbergung aufzubewahren.

„Wir haben die letzten Tage eine gute Nachfrage nach Zimmern“, sagt Schega-Emmerich. Vor allem von touristischen Gästen, die mit dem Fahrrad die Gegend erkunden wollen. „Wir haben inzwischen sogar touristische Gäste, die eine Woche buchen. Das war früher nicht so.“ Droht diese zarte Pflanze nun zu vertrocknen, sollten noch mehr Übernachtungsverbots-Regionen zu Gütersloh und Warendorf hinzu kommen? Schega-Emmerich hofft nicht, aber: „Ich habe schon das Gefühl, dass uns diese Geschichte in NRW das wieder wegbrechen lässt.“

Von Dirk Reitmeister