Landkreis Gifhorn

Nach einem vergleichsweise entspannten Corona-Monat zwischen Mitte Februar und Mitte März mit stabilen 7-Tage-Inzidenz-Werten unter 50 hat sich die Lage mittlerweile wieder deutlich verschlechtert. Die aktuelle Entwicklung mit täglich steigenden Inzidenz-Werten auf aktuell 87,2 lässt Landrat Dr. Andreas Ebel befürchten, dass die gerade errungenen Lockerungen, was Kontaktbeschränkungen, den Einzelhandel, Schulen und Kitas angeht, schon wieder in Gefahr sind.

Das Infektionsgeschehen im Landkreis Gifhorn gewinnt seit einigen Tagen wieder an Dynamik, eine Entwicklung, die sich in noch stärkerem Maß auf Bundes- und Landesebene beobachten lässt. Wie der Landkreis in einer Pressemitteilung feststellt, finde eine Vielzahl der Neuinfektionen im Landkreis im privaten Umfeld statt. Mittlerweile wurden rund 140 Infektionen mit einer Corona-Mutation nachgewiesen.

Die betroffene Kommune muss sich selbst als „Hochinzidenzkommune“ ausweisen

Der Landkreis verweist auf die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen, wonach für Kommunen mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen, die Lockerungen wieder hinfällig werden. Dann muss sich die betroffene Kommune selbst per Allgemeinverfügung als „Hochinzidenzkommune“ ausweisen.

Zu den Verschärfungen in einer Hochinzidenzkommune zählt die Rückkehr zur Kontaktbeschränkung im Rahmen der „1+1-Regel“. Das heißt, dann darf sich wieder maximal ein Haushalt mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen, umgekehrt darf nur noch eine Einzelperson einen anderen Haushalt besuchen. Der Einzelhandel muss wieder schließen, auch die Option des „Click and Meet“ wäre nicht mehr zulässig, Museen, Zoos und ähnliche Einrichtungen müssen erneut dicht machen. Nur noch die Geschäfte für Einkäufe des täglichen Bedarfs dürften geöffnet haben. Kindertagesstätten würden in diesem Fall in den Notbetrieb zurück wechseln, alle Schüler müssen wieder ins Homeschooling, es gäbe keinen Präsenzunterricht mehr. Darüber hinaus ist nur noch Individualsport im Rahmen der 1+1-Regel zulässig.

Die Dynamik im Infektionsgeschehen kann sich schnell verändern

„Die aktuelle Situation zeigt, wie schnell sich die Dynamik im Infektionsgeschehen verändern kann“, fasst Ebel zusammen und richtet einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger. „Die Vielzahl an Neuinfektionen im privaten Bereich stellen eine andere Situation als noch zu Jahresbeginn dar. Jeder Einzelne ist nun dazu aufgefordert, seinen Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leisten.“ Das bedeute, dass jeder seine sozialen Kontakte auf das notwendigste reduzieren müsse, „ansonsten verlieren wir die Lockerungen, die wir uns durch einen harten Winter erarbeitet haben“. Ebel erinnert, dass das vor allem die Kinder und den Einzelhandel träfe, die seit einem Jahr unter erheblichen Einschränkungen leiden müssen. „Jetzt kommt es darauf an, die bevorstehende dritte Welle zu brechen. Zeigen wir einmal mehr, dass der Landkreis Gifhorn gemeinsam stark ist!“

Von der AZ-Redaktion