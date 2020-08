Landkreis Gifhorn

Seit dem Frühling beeinflusst Covid-19 das alltägliche Leben. Vielerorts kamen durch die Einschränkungen gewohnte Abläufe zum Erliegen. Speziell Vereine können ihren Tätigkeiten nicht wie sonst nachgehen, Angebote werden gestrichen oder können nur unter Einhaltung der Corona-Auflagen stattfinden. Die AZ befragte mehrere Vereine aus dem Landkreis Gifhorn zu ihrer Lage und ihren nächsten Schritten.

Der TuS Ehra-Lessien denkt schon an die Zeit nach Corona

Aus dem sportlichen Bereich erzählte Sven Grabowski, 1. Vorsitzender des TuS Ehra-Lessien, dass zeitweise alle Aktivitäten stillgelegt waren. Doch Änderung ist in Sicht. „Stück für Stück werden nun einzelne Abteilungen wieder Fahrt aufnehmen. Zunächst Fußball – aber ohne Kontakt. Auch Tennis ist angedacht“, sagte Grabowski und stellte fest, dass kein Einbruch der Mitgliederanzahl verzeichnet wurde. Nur die abgesagten Veranstaltungen wie Wandertag und Sportfest machen sich sowohl im Dorfleben als auch finanziell im Verein bemerkbar. Aufgrund ausbleibender Möglichkeiten, die Vereinskasse zu füllen, wird es schwieriger, die Anlagen und Gerätschaften instand zu halten, weshalb der Vorstand bereits Unterstützung bei Stiftungen anfragte. Per Skype besprachen die Funktionäre mehrmals das Vorhaben und trugen dabei weitere Ideen zusammen. Einerseits solle – ob per Internet oder vor Ort, ist noch offen – der Gymnastikbereich wieder aufleben, andererseits liegt ein grober Plan vor, zusammen mit anderen ortsansässigen Vereinen nach Corona ein Fest abzuhalten. „Schließlich fehlt das Zusammenkommen der Dorfbewohner, dagegen muss etwas unternommen werden“, meint Grabowski.

Die Ortsverbände der Landfrauen treffen sich in kleiner Runde wieder

Alle Veranstaltungen abgesagt: Sandra Stelter vom Landfrauenverein Papenteich. Quelle: Regine Brendel

Dem Landfrauenverein aus dem Papenteich erging es ebenso – das Vereinsleben musste komplett heruntergefahren werden. Als der Virus sich in Deutschland auszubreiten begann, stellten die fleißigen Damen über 1300 Masken für Diakonie und andere Institutionen her. Seitdem mussten allerdings sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden. Vorsitzende Sandra Stelter hätte zwar gern die Treffen der Landfrauen fortgeführt, doch sei es auch schwer, die erlaubte Personengrenze einzuhalten. „Das würde bedeuten, dass nicht alle Mitglieder an einem Zusammenkommen teilhaben, und da sage ich: Lieber trifft sich keiner als nur manche“, so Stelter. Dennoch gingen die Landfrauen nicht gänzlich leer aus. In Form einer Karte, worauf eine Biene und ein Spruch Platz fanden, erhielten sie ein aufmunterndes Zeichen der Solidarität. Je nach Dorf und Umstand finden sich die Ortsverbände inzwischen wieder zusammen. So beispielsweise in Rethen, wo ein Treffen für diese Woche geplant ist.

Chorgemeinschaft Wesendorf-Westerholz beginnt mit den Proben „fast bei Null“

Nachdem monatelang Auftritte und Proben ausfielen, wird die Chorgemeinschaft Wesendorf-Westerholz ab Ende August wieder ihre Stimmen ertönen lassen. „Durch die lange Zwangspause beginnen wir fast bei Null“, erklärte die Vorsitzende Ingrid Ente und zog Konsequenzen: So werde der Chor in Zukunft vor allem größeren Veranstaltungen skeptisch gegenüberstehen.

„Durch die lange Zwangspause beginnen wir fast bei Null“: Die Chorgemeinschaft Wesendorf-Westerholz startet Ende August wieder mit Proben. Quelle: privat

Sichtbar gewillt sind die Vereine, zumindest im kleinen Rahmen den Betrieb hochzufahren – natürlich mit Vorsicht. Die Sorge vor einer zweiten Welle, die den Zustand der letzten Monate verlängern würde, beschäftigt die Vorsitzenden zunehmens.

Von Hinnerk Jordan