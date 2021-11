Gifhorn

Der Dezember fängt im Landkreis Gifhorn gar nicht gut an: Mit Start am Mittwoch gilt im Landkreis Gifhorn die Corona-Warnstufe 2. Die Kreisverwaltung hat das per Allgemeinverfügung am Montag festgestellt. Das hat Auswirkungen auf den Alltag.

Die wesentlichste Änderung ist, dass dann in vielen Bereichen in geschlossenen Räumen 2Gplus gilt. Es reicht nicht mehr, geimpft oder genesen zu sein, sondern es ist zusätzlich noch ein negativer Coronatest vorzulegen – entweder ein Schnelltest oder ein Selbsttest unter Aufsicht. Das gilt für Veranstaltungen, Sitzungen und Zusammenkünfte mit mehr als 15 Teilnehmern (auch Kino und Theater), körpernahe Dienstleistungen mit Ausnahme medizinisch notwendiger Dienstleistungen, in Pensionen und Hotels, beim Sport in geschlossenen Räumen inklusive der Duschen und Umkleideräume (außer bei der sportlichen Betätigung selbst), in der Innengastronomie (ausgenommen die Sanitäranlagen für die Gäste der Außenbewirtschaftung sowie der Außer-Haus-Verkauf und Lieferservices), in Diskotheken und Shisha-Bars (die Maske ist auch am Sitzplatz zu tragen und darf nur gelüftet werden während des unmittelbaren Verzehrs von Speisen und Getränken), auf Weihnachtsmärkten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich (auch hier darf die Maske nur zum Verzehr selber kurz gelüftet werden).

Aktuell gibt es folgende Testzentren, in denen kostenlose, zertifizierte Schnelltests erhältlich sind:Croya – Dorfgemeinschaftshaus: montags bis donnerstags 16 bis 19 Uhr, sonntags 16 bis 19 Uhr. Bei Bedarf kann unter Tel. (0174) 71 03 744 ein verbindlicher Termin vereinbart werden; Gifhorn – Alter Postweg 43: montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet und sonntags von 12 bis 18 Uhr; Terminvereinbarung unter Tel. (01 52) 13 57 17 07 oder Email testzentrum-alter-postweg@gmx.de; Gifhorn – Ratsweinkeller: montags bis sonntags 9 bis 18 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel. (01 52) 26 88 09 88 oder online unter www.deincoronatestzentrum.de; Groß Schwülper – Okerhalle: montags bis samstags 8 bis 12 Uhr, Terminvereinbarung unter www.braunschweig-testet.de; Isenbüttel – Roth-Feierwerk: montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr, Terminvereinbarung unter www.corona-testzentrum-isenbuettel.de; Meine – Wiesenweg 9: montags bis samstags 10 bis 18.15 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel. (01 72) 53 80 560 oder unter www.coronaschnelltest-meine.de; Wesendorf – Celler Straße 2: montags und freitags 8 bis 12 Uhr, Terminvereinbarung zwischen 11 und 14 Uhr unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11.

Außerdem bieten folgende Apotheken Schnelltests an: Apotheke Brome, Aller-Apotheke Gifhorn, Libellen-Apotheke Gifhorn, Nordhoff-Apotheke Isenbüttel, Zentrum-Apotheke Wesendorf, Dieckmanns Apotheke Wittingen. Und 43 Arztpraxen haben diesen Service ebenfalls im Angebot.

Nach wie vor gelten Mindestabstand, Hygiene- und Lüftungsmaßnahmen. Darüber hinaus müssen medizinische Masken getragen werden – und hier reichen die OP-Masken nicht mehr, die Masken müssen mindestens das Schutzniveau KN95, FFP2 oder vergleichbar haben – in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen von Besuchs- und Kundenverkehr zugänglich sind; bei privaten Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen in geschlossenen Räumen; im ÖPNV und dazugehörigen Einrichtungen in geschlossenen Räumen; als Fahrgast von touristischen Bus-, Schiffs- und Kutschfahrten (Ausnahme: 3G-Regel); bei Sitzungen, Zusammenkünften oder Veranstaltungen mit mehr als 15 Teilnehmern in geschlossenen Räumen; im Fahrschul-Unterricht; von Personen, die Tätigkeiten und Dienstleistungen ausüben, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (Handel, Pflege, Gesundheitsversorgung).

Nach wie vor bleiben Kinderbetreuung und Schulen im Präsenzbetrieb.

Von Christina Rudert