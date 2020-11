Landkreis Gifhorn

Besondere Schutzmaßnahmen in Pflegeeinrichtungen und in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und die dort lebenden teilweise hochaltrigen und vorerkrankten Menschen: Darum geht es in einer neuen Allgemeinverfügung des Landkreises, die sofort in Kraft tritt.

Sobald ein Verdachtsfall auf eine Corona-Erkrankung in einer Pflegeeinrichtung vorliegt, gilt Besuchsverbot für das gesamte Heim. Die Bewohner dürfen das Heim im Zeitraum des Besuchsverbots nicht verlassen. Das ist dann der Fall, wenn das Gesundheitsamt oder ein Mediziner einen Test bei einem Bewohner oder Mitarbeiter für erforderlich hält.

Gibt es einen bestätigten Corona-Fall in der Einrichtung, gelten erweiterte Infektionsschutz-Auflagen. Bewohner dürfen das Heim nicht verlassen – das Gesundheitsamt gibt vor, ob das für alle Bewohner oder nur für definierte Bewohnergruppen gilt –, das Personal unterliegt während der Arbeit ebenso wie während der Freizeit Kontaktbeschränkungen, für die gesamte Pflegeeinrichtung werden spezielle Hygienemaßnahmen erforderlich.

Wenn die Corona-Ampel für den Landkreis Gifhorn auf Rot steht, also die 7-Tage-Inzidenz über 50 liegt, dürfen Bewohner nicht mehr in ihren Zimmern besucht werden. Besuche sind dann nur noch entweder im Freien oder in gut zu belüftenden Besucherzimmern erlaubt. Ausnahmen sind in besonderen Situationen wie Palliativversorgung oder Bettlägerigkeit gestattet. Zeitgleich darf immer nur ein Besucher beim Bewohner sein, und die Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen – Mund-Nasen-Bedeckungen reichen nicht aus. Außerdem müssen Besucher sich vorher anmelden.

Die bisher bereits geltenden Hygienevorschriften gelten weiter: Händehygiene, Mund-Nasen-Schutz, keine gemeinsamen Mahlzeiten, kein direkter Körperkontakt.

Der Landkreis begründet den Erlass dieser Verfügung damit, dass die Zahl der positiven Corona-Tests im Kreisgebiet seit Anfang November drastisch angestiegen ist und sich die Verbreitung des Infektionsgeschehens in den vergangenen sieben Tagen rapide weiter entwickelt hat. Das sei im gesamten Kreisgebiet zu beobachten, räumliche Schwerpunkte seien nicht erkennbar. Mit Hilfe dieser neuen Allgemeinverordnung sollen die weitere Ausbreitung verzögert und Infektionsketten unterbrochen werden, da kontaktreduzierende Maßnahmen zurzeit das einzig wirksame Mittel zum Schutz der Gesundheit der Allgemeinheit seien. Ziel sei, die Funktionsfähigkeit des derzeit durch Corona hoch beanspruchten Gesundheitssystems aufrecht zu erhalten und Risikogruppen besonders zu schützen.

In der Allgemeinverfügung weist die Kreisverwaltung auch darauf hin, dass bei Zuwiderhandlung gegen diese Verfügung Geldbußen bis zu 25 000 Euro verhängt werden können.

Von der AZ-Redaktion