Zahlen im Landkreis Gifhorn bleiben konstant

Landkreis Gifhorn

Nachdem die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Bewohner des Landkreises am Mittwoch und Donnerstag um jeweils einen Infizierten gestiegen war, ist sie am Wochenende mit 124 stabil geblieben. Die Kreisverwaltung teilt außerdem mit, dass nach wie vor 526 Menschen auf eine Infektion getestet worden sind. An der Zahl der Todesfälle hat sich ebenfalls nichts geändert, es bleibt bei vier.

Aktuelle Zahlen und Informationen rund um Corona gibt es auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts.

