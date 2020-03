Erkrankte haben sich außerhalb des Landkreises angesteckt

Gifhorn

Es bleibt bislang bei sieben Erkrankungen: Das sind die neuesten Nachrichten am Samstagnachmittag aus dem Gesundheitsamt. Der Krisenstab rund um den Ersten Kreisrat Dr. Thomas Walter tagte auch am Samstagvormittag wieder.

Die sieben bislang Erkrankten haben sich laut Landrat Dr. Andreas Ebel nicht im Kreis Gifhorn angesteckt, sondern auf Reisen oder auswärtigen Tagungen. Die Entwicklung hier sei nicht so dramatisch wie andernorts, dennoch rät Ebel, sich an die bundesweiten Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu halten. „Dazu zählt nach wie vor eine korrekte Husten- und Niesetikette und genügend Abstand zu anderen Personen und besonders zu Erkrankten.“ Jeder müsse in Eigenverantwortung für sich abwägen, ob er Restaurants, Kinos oder Familienfeiern besuche.

Weitere Absagen am Wochenende Zahlreiche Veranstalter und Vereine sagen auch über das Wochenende Termine ab. Hier eine Auswahl: Der Kultbahnhof Gifhorn streicht das Konzert von The Silvrettes am 20. März und das Benefizkonzert für den Hospizverein (25. März). Der TV Jahn Rühen verschiebt die Hauptversammlung vom 20. März auf 17. April ab 19 Uhr bei Jorgos am Kanal, der Übungsbetrieb ist vorerst ausgesetzt. Die Jagdgenossenschaft Leiferde sagt ihre Hauptversammlung am 20. März ab. Das SK Rethen sagt alle Übungs- und Schießtermine bis 19. April ab. Der Schützenverein Grußendorf setzt das Übungsschießen (Montags und Dienstags) zunächst bis zum 29. März aus. Die Modell- und Eisenbahnbörse in Hillerse fällt am 22. März aus und wird im Herbst nachgeholt. Der Sportverein Barwedel sperrt Sportheim und -anlagen bis auf Weiteres. Das Land teilt mit, dass die Katasterämter geschlossen sind. Anfragen sind nur noch telefonisch, per Mail oder online unter www.lgln.de möglich. Die Forstbetriebsgemeinschaft Fallersleben sagt ihre Hauptversammlung vom 19. März ab. Die Feuerwehr hat das Osterfeuer in Rühen abgesagt, wegen des Strauchschnitts sucht sie nach Lösungen. Es gibt nicht nur Absagen: Corinna Michelsen bietet auf ihrem Tierhof in Bokelberge für die Zeit der geschlossenen Schulen vom 16. bis 27. März täglich von 8 bis 14 Uhr Aktionen mit Tieren an. „Nach dem gemeinsamen Füttern und Versorgen der Tiere ist Zeit für Kreatives wie Specksteine bearbeiten, Filzen, Schnitzen, Malen, österliches Basteln und vieles mehr.“ Die Tage seien einzeln buchbar oder auch als gesamte Woche (ab sechs Jahre, 25 Euro pro Tag oder 125 Euro pro Woche).

Ab Montag Schulen und Kitas dicht

Mit Spannung geht die Kreisverwaltung auf den Montag zu, wenn zum ersten Mal die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten mit Notbetrieb greift. Walter erwartet, dass es nicht rund laufen wird. „Es wird sich ein, zwei Tage lang einspielen müssen. Da kann man Schulen und Kitas auch keinen Vorwurf machen.“ Ihm sei klar, dass die einen oder anderen Mütter und Väter enttäuscht sein werden. Walter bittet um Verständnis für die außergewöhnliche Situation.

Einschränkungen bis Schuljahresende

Zu den Schulausfällen bis zu den Osterferien gibt es laut Kreisverwaltung noch weitere Regelungen, die viel weiter greifen. Schulfahrten und -veranstaltungen sind sogar bis zum Ende des Schuljahres abgesagt. „Dies gilt auch für Schüleraustauschfahrten und Schullandheimaufenthalte sowie für unterrichtsbedingte Fahrten zu außerschulischen Lernorten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

KVHS und Co. auch geschlossen

Die Reißleine ist übrigens auch für die Bildungs- und Kultur GmbH gezogen: Museen, Kreisvolkshochschule, Kreismusikschule und Kreiskunstschule sind von Montag, 16. März, bis voraussichtlich 18. April dicht. „Eine Ausnahme bilden aktuell noch die BAMF-Kurse und Bildungsurlaube, die noch bis auf Weiteres stattfinden.“ Ebenso sollen bereits angesetzte Prüfungen noch laufen.

Kein Besuch mehr im Pflegeheim

Darüber hinaus verschärfen diverse Einrichtungen ihre Regelungen. So teilt der DRK-Kreisverband auf seiner Facebook-Seite mit, für seine drei stationären Pflegeeinrichtungen Friedrich-Ackmann-Haus in Gifhorn, Heinrich-Warnecke-Haus in Wittingen und Pflegewohnhaus Calberlah ein Besuchsverbot ausgesprochen zu haben – und zwar bis 18. April.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister