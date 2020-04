Landkreis Gifhorn meldet zweiten Corona-Todesfall

Landkreis Gifhorn

Eine zweite Bewohnerin des Landkreises Gifhorn ist im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben. Wie die Kreisverwaltung am Freitagabend mitteilte, sei die Frau bereits am 4. April gestorben, sie war Patientin im Klinikum Braunschweig und gehörte zur Risikogruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Weitere Details zum Alter und zum Wohnort der Verstorbenen nannte der Landkreis mit Verweis auf den Datenschutz nicht.

Landkreis spricht sein Mitgefühl aus

Die Frau war nach Auskunft des Landkreises positiv auf das Virus getestet worden, die Verwaltung sei am Freitag über den Tod der Patientin informiert worden. „Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen“, heißt es auf der Homepage des Landkreises.

Ebenfalls aus der Risikogruppe

Am vorigen Mittwoch war der erste Corona-Todesfall aus dem Landkreis Gifhorn gemeldet worden, es hatte sich ebenfalls um eine Frau gehandelt. Die Bewohnerin eines Privathaushalts im Südkreis war im Helios Klinikum in Gifhorn behandelt worden. Auch sie hatte aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe gehört.

Landrat Dr. Andreas Ebel hatte in diesem Zusammenhang an alle Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises appelliert: „Der erste Todesfall macht deutlich, welche Auswirkungen das Virus haben kann. Deswegen ist es auch während der Ostertage umso wichtiger, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger an die geltenden Regeln halten und so weit wie möglich auf soziale Kontakte verzichten.“

Anzahl der Infizierten konstant

Die Anzahl der positiv auf das Virus getesteten Personen im gesamten Landkreis Gifhorn lag auch am Freitag noch wie bereits am Vortag bei 106, die Anzahl der mittlerweile auf das Corona-Virus getesteten Personen gab die Kreisverwaltung mit mittlerweile 398 an.

Von Christina Rudert