Kaum Neu-Infizierte über die Ostertage

Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn ist die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen über das Osterwochenende von 106 am Karfreitag auf 109 am Ostermontag nur sehr moderat gestiegen. Weitere Todesfälle zu den bislang zwei bekannten an Covid-19 Verstorbenen sind nicht dazu gekommen. Auch über die Ostertage wurden weiter Corona-Tests vorgenommen – die Zahl der getesteten Menschen stieg von 398 auf jetzt 417.

Am kostenlosen Bürgertelefon des Landkreises werden weiter montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und am Wochenende von 8 bis 16 Uhr unter Tel. (08 00) 82 82 444 alle Fragen rund um die Corona-Pandemie beantwortet.

Von der AZ-Redaktion