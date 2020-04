Landkreis Gifhorn

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen im Landkreis Gifhorn bleibt nach Angaben der Kreisverwaltung konstant: Am Montagabend waren es wie bereits 24 Stunden zuvor 122 Infizierte. Die Zahl der Getesteten stiegt von 489 auf 493 leicht an, weitere Todesfälle sind nicht dazu gekommen.

Der Landkreis weist darauf hin, dass gegen die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 nach wie vor die Hygieneregeln gelten: regelmäßig die Hände mit Wasser und Seife waschen, in die Ellenbeuge husten, in ein Einmal-Taschentuch niesen und einen Sicherheitsabstand von anderen Menschen von einem bis zwei Metern einhalten. Das Bürgertelefon des Landkreises ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und an Wochenenden von 8 bis 16 Uhr kostenlos unter der Nummer (08 00) 82 82 444 erreichbar.

Anzeige

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Von der AZ-Redaktion