Wochenmarkt findet statt – mit Sicherheitsvorkehrungen

Gifhorn

Wer sich mit frischen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Fisch oder Fleisch versorgen möchte, kann dies am Samstag, 21. März, auch auf dem Gifhorner Wochenmarkt erledigen. Da der Markt der Grundversorgung dient, haben die Marktstände wie gewohnt geöffnet. Allerdings appelliert die Stadtverwaltung eindringlich an alle Kunden, die Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten: „Vermeiden Sie längere, direkte Kontakte und halten Sie den Sicherheitsabstand ein. Verweilen Sie so kurz wie möglich auf dem Markt. Verzichten Sie auf Selbstbedienung“, heißt es in der Pressemitteilung. Polizei und Ordnungsamt werden entsprechende Kontrollen durchführen.

