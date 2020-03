Wegen Coronavirus: Beliebte Großveranstaltung im Nordkreis abgesagt

Gifhorn/Wittingen

Auch nach Sachstand Montagnachmittag gibt es im Kreis Gifhorn noch keine bestätigte Erkrankung, dennoch hat die Ausbreitung des Corona-Virus’ immer mehr Folgen auch hier: Die Privatbrauerei Wittingen hat das beliebte Bockbierfest vorsorglich abgeblasen.

„Nach Rücksprache mit Experten sowie auf Grundlage einer Risikoeinschätzung durch das Robert-Koch-Institut hat sich die Privatbrauerei Wittingen dazu entschieden, das für 4. April geplante Wittinger Bockbierfest vorsorglich abzusagen“, teilte die Brauerei am Montag mit. Das beliebte Bockbierfest erfülle alle Risikokriterien, die das Robert-Koch-Institut aufzähle. In den zurück liegenden Jahren haben zum Beispiel stets mehrere Tausend Gäste dort gefeiert.

Vorsorglich abgesagt: Das für 4. April geplante Bockbierfest in Wittingen findet wegen der Corona-Virus-Gefahr nicht statt. Quelle: Siegfried Glasow Archiv

Ob weitere Veranstaltungen im Kreisgebiet konkret auf der Kippe stehen, mochte die Kreisverwaltung am Montag auf Anfrage der AZ zum neuesten Stand in Sachen Corona-Virus noch nicht bekannt geben und vertröstete auf eine Pressekonferenz am Dienstag. Nur so viel: Die Zahl der Verdachtsfälle stieg über das Wochenende von drei auf sieben, die Zahl der Abstriche hat sich auf 14 verdoppelt.

Tipps zum Schutz vor Viren Die Tipps des Gifhorner Gesundheitsamts zur Vorbeugung gegen das Corona- und jeden anderen Virus: Regelmäßig mit Wasser und Seife Hände waschen in den Ellbogen husten in ein Einmal-Taschentuch niesen zu anderen Menschen etwa ein bis zwei Meter Abstand halten Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nachgewiesen. Nach einer Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen können Symptome einer Atemwegserkrankung auftreten, wie Fieber, Husten, Atemnot.

Weniger Ware für die Tafel

Folgen der Ausbreitung und der Verunsicherung in der Bevölkerung bekommt auch die Gifhorner Tafel zu spüren. „Wir bekommen weniger Ware“, nennt Tafel-Chefin Edeltraud Sack eine Folge der Hamsterkäufe der vergangenen Tage. Echte Engpässe gebe es aber noch nicht. Außerdem kämen zurzeit weniger Kunden zur Ausgabe. „Ich denke, aus Angst.“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien dagegen bester Dinge. Für die Hygiene vor Ort sei von vornherein gesorgt: „Meine Mitarbeiter haben alle Handschuhe, und Desinfektionsmittel hängt auch aus.“

Keine Probleme dagegen bei der Wittinger Tafel: „Wir kriegen unsere Waren wie bisher“, sagt Laura Osterloh-Gailliaert. Obst, Gemüse und Molkereiprodukte seien wohl weniger das Ziel von Hamsterkäufen.

Keine Probleme beim Handwerk

Auch Kreishandwerksmeister Manfred Lippick winkt entspannt ab. „Ich bekomme mein Material noch“, sagt der Malermeister. Die Zulieferer gäben grünes Licht, es gebe noch keine Engpässe wie etwa die Lieferketten-Schwierigkeiten in der Industrie. Von solchen Problemen habe er auch aus den anderen Innungen noch nichts vernommen.

Das sagt Conti-Teves

Zurückhaltend antwortete Continental-Teves auf eine Anfrage der AZ zu möglichen Liefer- und Absatzproblemen auch für das Gifhorner Werk und Folgen für die Beschäftigten. Eine Sprecherin: „Wir unterstützen betroffene Standorte, zum Beispiel mit der Lieferung von geeigneter persönlicher Schutzausrüstung für unsere Mitarbeiter. Gleichzeitig prüfen wir fortlaufend unsere Lieferfähigkeit und stehen in engem Austausch mit unseren Zulieferern und Kunden, um potentielle Einschränkungen der Lieferkette so gering wie möglich zu halten.“

