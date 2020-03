Reiserückkehrer müssen sich beim Landkreis melden

Gifhorn

Noch vor dem Beginn der offiziellen Osterferien rechnet der Landkreis Gifhorn mit zahlreichen Personen, die aus ihren Urlauben vorzeitig von der Bundesregierung zurückgeholt werden. Dabei kann es sich um Urlauber handeln, die sich direkt in einem vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet deklarierten Land aufgehalten haben, oder Urlauber aus Ländern, aus denen keine Flüge mehr zurück nach Deutschland starten.

Gegen die Ansteckungsgefahr

All diese Menschen, die ihr zu Hause im Landkreis Gifhorn haben, werden gebeten, sich direkt nach ihrer Ankunft im Landkreis beim Gesundheitsamt in Gifhorn zu melden. Die Kreisverwaltung hat hierfür einen geregelten Ablauf festgelegt, damit eine mögliche Ansteckungsgefahr so gering wie möglich bleibt.

Ein spezielles Formular

Auf der Homepage des Landkreises Gifhorn (www.gifhorn.de/reiserueckkehrer) ist ein Formular eingestellt, welches die betroffenen Personen ausfüllen und dann an die Adresse reiserueckkehrer@gifhorn.de zurückschicken müssen. Besonders geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung sichten die eingehenden Formulare und melden sich telefonisch so schnell wie möglich bei den Reiserückkehrern. Dann wird individuell das weitere Vorgehen besprochen.

Häusliche Quarantäne

In jedem Fall werden alle Urlaubsrückkehrer gebeten, sich direkt nach ihrer Ankunft im Landkreis Gifhorn in häusliche Quarantäne zu begeben. Landrat Dr. Andreas Ebel rät eindringlich: „Das dient zum einen dem Eigenschutz, aber vor allem auch dem Schutz der Mitmenschen. Nur wenn jeder seinen Beitrag leistet, indem er seine sozialen Kontakte auf das Nötigste reduziert, kann die Verbreitung des Coronavirus eingedämmt werden.“

Unabhängig davon gilt aber weiterhin, dass sich auch die Reiserückkehrer bei schweren Symptomen für eine mögliche Behandlung telefonisch bei ihrem Hausarzt melden.

Sonderregeln für medizinisches Personal

Für Ärztinnen, Ärzte und medizinisches Fachpersonal in Arztpraxen, Rettungsdiensten und Krankenhäusern gilt eine Ausnahmeregelung von der häuslichen Isolation, auch wenn sich diese zuvor in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Die aktuell gültige Allgemeinverfügung des Landkreises Gifhorn sieht konkrete Vorsorgemaßnahmen vor, die eingehalten werden müssen, damit das dringend benötigte medizinische Personal trotz Aufenthalts in einem Risikogebiet weiterarbeiten und damit anderen Patienten helfen kann. Das gilt allerdings nur für symptomfreies Personal.

Spezielle Maßnahmen

Zu den Maßnahmen zählt beispielsweise das Tragen eines mehrlagigen Mundschutzes, der mehrmals täglich gewechselt wird, sowie eine strikte Händehygiene. Diese Personen dürfen nicht an Besprechungen teilnehmen und sollten auch in Pausen die sozialen Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen meiden. Außerdem muss sich jeder vorab beim Gesundheitsamt Gifhorn melden, um den Einzelfall zu besprechen.

Von der AZ-Redaktion