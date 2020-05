Positiver Trend im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Der Trend im Landkreis Gifhorn bleibt positiv: Auch am Montag kamen nach Information der Kreisverwaltung keine Neuerkrankungen am Covid-19-Virus hinzu, dafür stieg die Zahl der Genesenen auf mittlerweile 105. Seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis Gifhorn mit den ersten beiden Infizierten am 11. März haben sich 124 Bewohner des Landkreises mit dem Virus angesteckt, diese Zahl ist seit dem 24. April konstant geblieben. Das entspricht laut Robert-Koch-Institut 70,5 Fällen auf 100 000 Einwohner – bei 175 920 Einwohnern im Landkreis.Trotz der Lockerungen des Alltags wie Geschäftsöffnungen kamen keine weiteren Ansteckungen dazu.

Innerhalb einer Woche sind damit elf weitere Corona-Infizierte genesen. Die Zahl der Tests im Gesundheitsamt stieg in dieser Woche von 561 auf 590. Weitere Todesfälle zu den vier bereits bekannten sind nicht dazu gekommen.

