Polizei kontrolliert Einhaltung des Kontaktverbots

Gifhorn

Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn verstärkten in den vergangenen Tagen ihre Präsenz in Stadt und Landkreis, um die Einhaltung der wegen Corona geltenden Kontaktsperre zu überprüfen. Diese Kontrollen genießen bei den Ordnungshütern derzeit höchste Priorität.

Ermahnung reicht nicht

Die weitaus überwiegende Zahl der Bürgerinnen und Bürger zeigte sich in diesem Zusammenhang durchaus diszipliniert und einsichtig. Lediglich zwei Verstöße wurden am späten Dienstagabend von den Beamten festgestellt. Gegen 21 Uhr wurden auf dem Famila-Parkplatz an der Braunschweiger Straße drei Gifhorner im Alter von 20, 21 und 40 Jahren angetroffen, die gegen das Kontaktverbot verstießen. Sie wurden zunächst ermahnt. Bei einer zweiten Kontrolle 45 Minuten später am gleichen Ort wurden alle drei Männer erneut angetroffen, zu dem Zeitpunkt drängten sie sich dicht beieinanderstehend um die Motorhaube eines ihrer Fahrzeuge. Die Beamten leiteten nunmehr gegen alle drei Unbelehrbaren ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

Verfahren eingeleitet

Eine andere Streifenbesatzung stellte gegen 21.30 Uhr eine Gruppe von fünf jungen Männern im Alter zwischen 20 und 27 Jahren im Bereich eines Regenrückhaltebeckens am Isenbütteler Weg, Ecke Kurt-Schumacher-Straße, fest. Die in Gifhorn beheimateten Männer hockten auf Sitzgelegenheiten vor dem Rückhaltebecken ohne jegliche Distanz zueinander. Auch gegen sie wurden Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Von der AZ-Redaktion