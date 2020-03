Das sind die aktuellen Regeln und die Gründe dafür

Gifhorn

Das neue Coronavirus hat das tägliche Leben grundlegend verändert. Viele Gewohnheiten sind wegen der jetzt geltenden Regeln nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich oder erlaubt. Und diese Regeln verändern sich beinahe täglich. Ein Überblick über den aktuellen Stand der Anordnungen:

– persönlichen Kontakte zu anderen Menschen auf das absolut nötige Maß reduzieren – ausgenommen sind die Angehörigen innerhalb des gemeinsamen Haushaltes

– beim Zusammensein mit Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Mindestabstand von anderthalb Metern einzuhalten. Dies gilt auch für den Aufenthalt im Freien und für sportliche oder körperliche Betätigung.

– Im Freien dürfen sich höchstens zwei Personen gemeinsam aufhalten, es sei denn die Personen sind Angehörige und leben im gemeinsamen Haushalt.

Was alles möglich ist

Unter Beachtung dieser Regeln ist es zulässig, sich im Freien sportlich zu betätigen oder aufzuhalten, die notwendigen Lebensmittel, Dienstleistungen und sonstige Güter des täglichen Bedarfs einzukaufen in Lebensmittel- und Getränkemärkten, auf Wochenmärkten, in Zeitschriftenläden, Post, Banken und Sparkassen, Tankstellen, Reinigungen. Es dürfen fertige, vorbestellte Speisen im Außer-Haus-Verkauf abgeholt werden, eigene Tiere dürfen versorgt und betreut werden, ebenso solche, für deren Versorgung eine Pflicht besteht. Ärzte – auch Tiermediziner – können aufgesucht werden, ebenso Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker und Hörgeräteakustiker; allerdings ist der Besuch bei Physiotherapeuten nur bei einer ärztlichen Bescheinigung gestattet. Besucht werden dürfen Lebenspartner, Kranke oder Menschen mit Einschränkungen, die außerhalb von Einrichtungen leben, ebenso hilfebedürftige Personen, die mit den Dingen des täglichen Bedarfs versorgt werden müssen. Seelsorgerische Betreuung durch einzelne Geistliche darf in Anspruch genommen werden, Beerdigungen sind nur im engsten Familienkreis gestattet.

Der Grund für die Regeln

Diese Regelungen sollen dazu beitragen, dass sich die Infektionskurve des Coronavirus so deutlich verlangsamt, dass allen ernsthaft erkrankten Personen die notwendige medizinische Betreuung gegeben werden kann. Daher lautet der eindringliche Appell von Landrat Dr. Andreas Ebel: „Bitte beschränken Sie den Kontakt mit anderen Personen. Zeigen Sie Verantwortung, indem Sie Abstand halten, beim Einkaufen, Spazierengehen oder dem Ausführen des Hundes.“

Von der AZ-Redaktion