Landkreis Gifhorn

Eine Woche ist um, die Kreisverwaltung informiert auf ihrer Homepage erneut über die Zahl der genesenen Personen im Landkreis Gifhorn.

Waren am 21. April 77 Menschen nach der Infektion mit dem Corona-Virus wieder genesen, sind es in der Mitteilung von Montagabend 94. Die Zahl der Infizierten ist in dieser Zeit von 122 auf 125 angestiegen, auf das Virus getestet waren vor einer Woche 493 Menschen, Montagabend waren es 561. Todesfälle sind zu den vier bereits bekannten keine weiteren dazu gekommen.

Bürgertelefon für Corona-Fragen erreichbar

Der Landkreis weist auf die Sprechzeiten des Bürgertelefons hin: Montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 15 Uhr können Bürger kostenfrei unter (08 00) 82 82 444 anrufen und ihre Fragen rund um Corona stellen.

