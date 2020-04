Gifhorn

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind jetzt 110 Bewohner des Landkreises Gifhorn mit dem Corona-Virus infiziert – das ist eine Person mehr als am Montagabend. Auf eine Infektion getestet wurden mittlerweile 430 Menschen, 13 mehr als 24 Stunden zuvor.

Die Regeln gelten nach wie vor

Der Landkreis weist darauf hin, dass die Hygieneregeln nach wie vor ein wirksamer Schutz gegen eine Ansteckung sind: regelmäßig mit Wasser und Seife die Hände waschen, in den Ellbogen husten, in ein Einmal-Taschentuch niesen und einen Mindestabstand zu anderen Menschen von einem bis zwei Metern einhalten. Für Fragen rund um das Corona-Virus stehen die Mitarbeiter am Bürgertelefon des Landkreises montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und am Wochenende von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung unter der Nummer (08 00) 82 82 444.

Von der AZ-Redaktion