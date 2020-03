So bereiten sich Landkreis und Klinik vor

Gifhorn

Mit den niedergelassenen Ärzten Vorgehensweisen abstimmen und den Infektionsschutzplan aktualisieren: Diese beiden Punkte kann Josef Kraft, Leiter des Gifhorner Gesundheitsamts, bereits abhaken. Er sieht den Landkreis Gifhorn in Sachen Corona-Virus gerüstet.

Fünf Hygienekräfte, eine Verwaltungskraft und zwei Ärzte machen das Team im Gesundheitsamt aus, das sich mit dem Thema Corona-Virus befasst. Eine Urlaubssperre gibt es derweil noch nicht, so Kraft. „Zurzeit nicht erforderlich, die Entscheidung ist lageabhängig.“

Gesundheitsamt registriert 117 Grippe-Fälle Der Influenza-Virus hat den Landkreis Gifhorn längst erreicht. Das Gesundheitsamt registrierte bis Donnerstag 117 Grippe-Erkrankte. Einige schwere Fälle seien darunter, so Amtsarzt Josef Kraft. „Die Zahlen bewegen sich auf einem gleichbleibenden Niveau.“ In der gesamten vorigen Grippesaison Anfang 2019 gab es 306 Erkrankte, eine 81-jährige Person starb an den Folgen.

Verbrauchsmaterial wie Schutzkleidung und Masken sei vorhanden, sagt Kraft. Wie viel tatsächlich in den kommenden Wochen ge- und verbraucht werde, sei unklar. „Die Aufstockung unserer Bestände ist eingeleitet. Es ist ungewiss, ob das Material geliefert werden kann, da die Nachfrage momentan höher ist als das Angebot.“

Das sagt das Helios-Klinikum

Sieht den Landkreis Gifhorn in Sachen Corona-Virus gerüstet: Josef Kraft, Leiter des Gesundheitsamts. Quelle: Archiv

Sollten im Kreis Menschen am Corona-Virus erkranken, könne das Helios-Klinikum Gifhorn sie isoliert von anderen Erkrankten behandeln, sagt Sprecherin Lisa Altenbeck. „Im Helios Klinikum Gifhorn können mehrere Patienten gleichzeitig isoliert werden. Momentan werden nur zwei Erkrankte in Deutschland stationär behandelt. Ein Großteil der Infizierten kann zuhause isoliert werden.“ Die Einrichtung habe einen Pandemieplan und zudem eine Task-Force eingerichtet. „Bei stark steigenden Infektionszahlen besteht die Möglichkeit, geplante Operationen zu verschieben, um so kurzfristig weitere Bettenkapazitäten zu schaffen.“

Was über die bisher getroffenen Maßnahmen noch zu erledigen wäre, steht laut Kraft jetzt noch nicht fest. Der Amtsarzt kann jetzt auch noch nicht erläutern, was genau gemacht würde, sollten innerhalb von wenigen Tagen Corona-Fälle im Kreis bekannt werden und stetig zunehmen. „Die Anzahl der Erkrankungsfälle sind für die Maßnahmen des Fachbereichs Gesundheit nicht entscheidend, sondern die besonderen Umstände des Einzelfalles der Erkrankung bestimmen die erforderlichen Maßnahmen“, antwortet Kraft auf ein von der AZ vorgegebenes fiktives Was-wäre-wenn-Szenario, bei dem sich zunächst in der Stadt Gifhorn Fälle häufen und dann in Umland-Gemeinden weitere hinzu kommen würden.

Weit reichende Maßnahmen möglich

Kraft schließt allerdings nicht aus, dass der Landkreis Gifhorn als zuständige Behörde Gemeinschaftseinrichtungen schließen und Massenveranstaltungen absagen könnte. Das hänge aber von Einzelfällen ab. Eine Abriegelung ganzer Ortschaften wie in Italien bezeichnet er für den Kreis Gifhorn als „unrealistisch, unwahrscheinlich und unangemessen“.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister