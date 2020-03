Landfrauen nähen Mundschutz für Pflegedienste

Landkreis Gifhorn

Landfrauenvereine im Kreisverband Gifhorn haben angefangen, Mundschutz für die ambulante Pflege zu nähen – seit einigen Tagen sitzen sie an ihren Nähmaschinen und nähen, etliche Vereine sind bereits mit einigen Frauen am Schneidern. Denn grade im Bereich der Pflege fehlt der Mundschutz in der aktuellen Coronavirus-Pandemie.

Die Landfrauen packen an

Die Landfrauen bringen sich in der anhaltenden Corona-Krise aktiv ein. Schließlich seien sie dafür bekannt, anzupacken und zu helfen, so die Vorsitzende Ilsemarie Dralle. Viele Frauen, die in den Landfrauenvereinen tätig sind, haben daher begonnen, Mundschutz für Pflegedienste zu nähen. Denn da wird er im Moment dringend gebraucht. Ohne Mundschutz dürfen Pflegekräfte die Wohnung ihrer Patienten oft gar nicht betreten. Im Krankenhaus darf selbstgenähter Mundschutz nicht eingesetzt werden, da dort andere Vorschriften diesbezüglich gelten.

Bei 60 Grad waschbar

Zum Nähen werden Stoffe aus reiner Baumwolle verwendet, die bei 60 Grad Celsius waschbar sind. Gefertigt werden die Schutzutensilien nach der Anleitung für einen waschbaren Behelfs-Mund-Nasen-Schutz des Deutschen Landfrauenverbandes oder Vorlagen aus dem Internet.

Hohe Einsatzbereitschaft

Kreisverbandsvorsitzende Ilsemarie Dralle freut sich über die Bereitschaft der Ortsvereine: „Hier merken wir ganz konkret die hohe Einsatzbereitschaft der Landfrauen für ihre Dörfer. Das macht mich stolz, dass wir ein so tolles, funktionierendes Netzwerk haben – und das nicht nur in Krisenzeiten“.

Verteilung organisiert der Kreisverband

Der Kreisverband der Landfrauen steht für die Verteilung des Mundschutzes zur Verfügung und kontaktiert aktuell mit Unterstützung der Heimaufsicht des Landkreises die ambulanten Pflegedienste zur Bedarfsabfrage. Wer einen selbstgenähten Mundschutz braucht oder auch welche nähen möchte, kann sich per E-Mail an berit.hartig@lwk-niedersachsen.de melden. Auf der Internetseite der Landfrauen unter www.kreislandfrauen-gifhorn.de findet sich die Anleitungen zum Nähen des Mundschutzes.

Von der AZ-Redaktion