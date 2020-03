Bei Anruf Krankschreibung: Entlastet das Arztpraxen?

Gifhorn

Langweilig wird es Arzthelferinnen ohnehin selten, und im späten Winter und zeitigen Frühjahr schon gar nicht. Denn dann ist Erkältungs-Hochsaison. Weil diesmal auch noch der Corona-Virus dabei sein könnte, droht noch mehr Stress an Telefon und Tresen. Seit neuestem haben die Ärzte deshalb ein neues Instrument an der Hand: Sie dürfen auch telefonisch krank schreiben.

„Ich persönlich stehe der Sache kritisch gegenüber“, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers. Der Hausarzt und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung will seine Patienten lieber von Angesicht zu Angesicht sehen. Sicherlich könnte eine Diagnose am Telefon gestellt werden, aber um die Versicherungskarte einzulesen und Rezepte und gelben Schein abzuholen, müsste doch jemand in die Praxis kommen.

So läuft die telefonische Krankschreibung

Auch Dr. Carsten Gieseking aus Müden will seinen Patienten lieber sehen – so wie jenes Paar aus Eltze bei Uetze, das nach einem Corona-Fall in Quarantäne ist und bei dem er in Schutzanzug gekleidet Abstriche genommen habe. „Da bin ich im Auftrag des Landesgesundheitsamts tätig geworden.“ In einem Fall dagegen habe er aber schon jemanden nach einem Telefonat krank geschrieben, weil aus dem Gespräch heraus offenbar kein Grund auf Corona-Verdacht bestanden habe. Das ging vor allem deshalb, weil es ein Stammpatient ist: Die Karte war in diesem Quartal schon einmal eingelesen, der gelbe Schein geht per Post raus.

Ansturm ist „noch zu wuppen“

Bei Anruf krankgeschrieben: „Das kommt bei uns noch nicht so häufig vor“, sagt Gieseking über diese neue Regelung. Sie werde bald aber bestimmt häufiger angewandt, meint er. Das glaubt auch Ehlers. Noch sei das Aufkommen in den Praxen „zu wuppen“. Doch sollte sich der Corona-Virus bald schneller und breiter ausdehnen, könnten Telefonsprechstunden häufiger vorkommen. „Wenn die Hecke richtig brennt, gibt es Lösungen – und die telefonische Krankschreibung.“

Was inzwischen laut Ehlers definitiv häufiger vorkommt, seien ganz allgemein Krankschreibungen. „Man schickt jemanden eher nach Hause.“ Das praktizierten sogar schon Arbeitgeber von sich aus.

Testzentrum der Ärzte – und Fahrdienst

Die Kassenärztliche Vereinigung habe inzwischen für die Region ein eigenes Testzentrum bei sich am Standort Braunschweig nahe der Petrikirche eingerichtet, das auch Anlaufstelle für Patienten aus dem Kreis Gifhorn ist – aber erst nach Anruf unter Tel. 116 117. „Darüber hinaus gibt es noch einen Fahrdienst“, sagt Ehlers. Unter jener Hotline könne dafür ein Termin abgesprochen werden, so dass ein Arzt bei einem Betroffenen zuhause einen Abstrich vornimmt. „Es muss vorher aber im Telefonat abgeklopft werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es sich um einen Corona-Fall handelt.“

Lassen Grippe und Infekte jetzt nach?

Ehlers setzt darauf, dass zumindest auf einer Seite in den kommenden Tagen und Wochen eine Entspannung einsetzen könnte. „Im Normalfall wäre jetzt der Zeitpunkt, wo Grippe und grippaler Infekt abebben.“

Eine Urlaubssperre für Arzthelferinnen hält Ehlers nicht für gerechtfertigt. Wozu auch? „Wer will denn jetzt in den Urlaub fliegen?“

Von Dirk Reitmeister