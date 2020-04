Landkreis Gifhorn

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Bewohner des Landkreises Gifhorn bleibt konstant: 125 meldete der Landkreis am Dienstagabend, ebenso viele wie am Vortag. Vor einer Woche lag die Zahl bei 122 Infizierten.

Mittlerweile sind 561 Menschen auf das Virus getestet, diese Zahl ist innerhalb einer Woche um 68 gestiegen. Nach wie vor bleibt es bei vier Todesfällen.

Kreis betont Hygieneregeln

Die Kreisverwaltung verweist auf ihrer Homepage auf die weiterhin geltenden Hygieneregeln: Der Abstand zu anderen Personen sollte mindestens 1,5 Meter betragen, besser noch zwei Meter. Regelmäßiges Waschen der Hände mit Wasser und Seife verringert die Ansteckungsgefahr. Wer husten oder niesen muss, sollte am besten in ein Einwegtaschentuch husten und niesen, mindestens aber in die Ellenbeuge.

Das Bürgertelefon des Landkreises steht kostenlos für Fragen rund um Corona zur Verfügung, es ist erreichbar unter Tel. (08 00) 82 82 444 von montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie an Wochenenden von 10 bis 15 Uhr.

Von der AZ-Redaktion