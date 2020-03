Corona-Shutdown: Gifhorns Läden und Kneipen dicht

Gifhorn

Shutdown wegen Coronavirus auch in Gifhorn: Die Fußgängerzone ist seit Dienstagmorgen fast menschenleer. Alle Läden – bis auf wenige genehmigte Ausnahmen – sind dicht. Für den kompletten Einzelhandel eine harte Prüfung, denn noch weiß keiner, wann und wie es weitergeht. Die Läden informierten im Internet, per Mail und mit Aushängen über den Ausnahmezustand.

Eine bittere Regelung

„Ich vertraue auf die Regierung, die durch diese Maßnahme eine Überforderung des Gesundheitssystems verhindern will“, sagt Udo von Ey, Chef des Kaufhauses Schütte und Vorsitzender der City-Gemeinschaft Gifhorn (CGG). Mit seinem gesamten Team habe er am Vormittag über die „bittere, aber notwendige Regelung“ gesprochen.

So sieht es in Gifhorns Innenstadt aus

Zur Galerie Der nächste Schritt beim Versuch, die Ansteckung mit dem Corona-Virus einzudämmen, ist in Gifhorn getan: Seit Dienstag sind die Geschäfte geschlossen. Nur Lebensmittelmärkte, Apotheken und Drogeriemärkte sind per Ausnahmegenehmigung weiter geöffnet.

Notbesetzung an Bord

„Eine Notbesetzung bleibt vorerst an Bord, ein Teil bummelt Überstunden ab, ein Teil geht in den Urlaub“, so der Schütte-Chef. Danach werde vermutlich Kurzarbeit angemeldet. Der CGG-Chef hofft, dass es nach den Osterferien weitergeht. „Wir planen erst einmal mit einem Fünf-Wochen-Korridor, doch die Ausgangssperre für alle Menschen wird der nächste Schritt in Deutschland sein“, glaubt von Ey. Der von der CGG organisierte verkaufsoffene Sonntag am 29. März ist ebenfalls kein Thema mehr. Er wurde bereits am Montag abgesagt.

Optimismus hilft

Auf eine „Rückkehr zur Normalität“ nach den Osterferien hofft auch Fritz Becker jun., Chef des Modenhauses Becker. „Ob es so kommt, ist jedoch mehr als fraglich“, hat auch Becker sein Personal erst einmal nach Hause geschickt. „Jetzt geht’s darum, Warenströme zu managen – doch ich glaube an eine gute Zeit danach“, hat der Firmenchef seinen Optimismus noch nicht verloren. Becker will seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nach Ende der Corona-Krise an Bord behalten. „Die Jobs sind sicher“, verspricht der Modenhaus-Chef und steht zu seiner Mannschaft.

Online-Service der heimischen Wirtschaft

Peter Royer, Geschäftsführer des Expert-Elektromarktes, hofft darauf, dass die Kunden telefonisch und online mit vielen Gifhorner Firmen in Kontakt bleiben und auch deren angebotenen Service nutzen. „Wir bieten Beratung am Telefon an, per Mausklick kann bestellt werden und selbstverständlich läuft auch unser Lieferservice weiter“, so Royer.

Rundmail an Kneipen-Besucher

Online geht in Gifhorns Kneipen leider nichts. „Passt auf Euch auf!“, lautet der Ratschlag von H1-Wirt Holger Hirsch, der sich umgehend an die gesetzlichen Vorgaben gehalten hat. Seine Kultkneipe am Steinweg ist ebenso dicht wie das Alt Gifhorn am Weinberg. „Wir bitten um Verständnis“, informierten die Betreiber Dr. Stefan Armbrecht und Mark Zierold am Dienstagnachmittag ihre Gäste per Rundmail über eine Lokal-Schließung „bis auf Weiteres“.

Restaurant dicht

Auch Dehoga-Vorsitzender und Deutsche-Haus-Chef Armin Schega-Emmerich hat reagiert.„Aufgrund der weiteren Verschärfung in Bezug auf Corona werden wir unser Restaurant vorerst komplett schließen“, teilte Schega-Emmerich am Dienstag mit. Diese Regelung gelte bis zum 9. April. Der Hotelbetrieb – inklusive Frühstück – werde jedoch weiter angeboten.

Warteschlangen am Baumarkt

Geöffnet blieben am Dienstag Gifhorns Baumärkte. Zum Teil bildeten sich – wie bei Toom – an den Eingangstüren jedoch lange Schlangen. Kundinnen und Kunden wurden in kleinen Gruppen und teilweise auch nur einzeln in die Geschäftsräume gelassen. Chaos an den Kassen und eine Überlastung des Personals sollten so verhindert werden.

Von Uwe Stadtlich