Im Helios-Klinikum gelten ab sofort besondere Regeln

Gifhorn

Das Helios Klinikum Gifhorn bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus steht das Klinikum gerade vor großen Herausforderungen. Verschiedene Maßnahmen sollen Patienten, Besucher und Mitarbeiter schützen.

Schutz vor Ansteckung

Patientenbesuche sollten reduziert werden, Hände sollten nicht mehr geschüttelt, aber dennoch gründlich gewaschen werden – das sind nur einige Maßnahmen des Helios Klinikum Gifhorn. Josef Kraft, Leiter des Fachbereiches Gesundheit des Landkreis Gifhorn, unterstützt das Vorgehen: „Das ist der richtige Weg, um bereits kranke Menschen vor dem Corona-Virus, aber auch anderen Infektionskrankheiten zu schützen.“ Die Übertragung des Virus zu verhindern steht für das Helios Klinikum Gifhorn an erster Stelle. „Das wichtigste Anliegen ist es, die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv vor einer weiteren Ausbreitung des Virus zu schützen“, sagt Klinikgeschäftsführer Matthias Hahn.

Weniger Besuche erlaubt

Helios listet die Schutzvorkehrungen auf: Die Zahl der Besuche im Klinikum sollte so weit wie möglich reduziert werden, um das Ansteckungsrisiko einzudämmen. Auf den Intensivstationen und auf der IMC (Intermediate Care-Station) zur Akutversorgung ist nur ein Besucher pro Patient und Tag erlaubt, der Besuch von isolierten Patienten ist bis auf weiteres komplett untersagt. Besucher mit Erkältungssymptomen haben keinen Zutritt zur Klinik. Damit trotzdem Kontaktmöglichkeiten zu Freunden und Verwandten gegeben sind, hebt Helios das Handyverbot in den für Besucher und Patienten zugänglichen Bereichen auf. Händeschütteln ist aktuell ein Tabu – nicht aus Unhöflichkeit, sondern aus Umsicht. Und Helios hat in vielen Fluren und offenen Bereichen die Desinfektionsmittelspender entfernt – um sich vor Diebstahl zu schützen und die Bestände für den Eigenbedarf zu sichern. „Seife schützt Sie aber genauso: Bitte waschen Sie sich regelmäßig und sehr sorgfältig die Hände mit Seife in den allgemein zugänglichen Besucher-WCs“, heißt es in einer Pressemitteilung von Helios.

Direkter Weg zur Notfallpraxis

Außerdem führt eine Umleitung um das Klinikum herum direkt zur Notfallpraxis, der Weg ist vom Eingang aus beschildert. Weiterhin wird empfohlen, bei Fragen zum Corona-Virus oder zum Infektionsrisiko zuerst die Beratungsstelle des Landkreis Gifhorn unter Tel. (08 00) 82 82 444 zu kontaktieren oder sich auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts zu informieren. Wenn Infektionszeichen auftreten sollten oder Kontakt zu COVID-19-Patienten bestand, sollten Bürgerinnen und Bürger telefonisch den Hausarzt kontaktieren.

