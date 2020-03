Hier bieten Vereine, Verwaltungen und Kirchen Hilfe an

Landkreis Gifhorn

Die Angebote von Nachbarschaftshilfen im Landkreis Gifhorn wachsen täglich. Hier eine Auswahl:

In Didderse stehen Gemeinde, Kirche und Junge Gesellschaft zur Verfügung, um bei der Bewältigung der Anforderungen des Alltags zu helfen – beim Einkaufen zum Beispiel, wenn jemand nicht mehr vor die Tür darf oder aus gesundheitlichen Gründen möchte. Sie sind erreichbar unter Tel. (0 53 73) 72 66 oder Mail an gemeinde@didderse.de sowie Tel. (0 53 73) 23 65 (Pfarrhaus). Bitte auf den Anrufbeantworter sprechen und Telefonnummer hinterlassen. Wer das Helferteam unterstützen möchte, kann sich ebenfalls unter den genannten Nummern oder per Mail melden.

In Bokensdorf bieten Bürgermeisterin Jenny Georg, ihre Stellvertreterin Sandra Wagner und Ratsherr Stefan Wagner an, Einkäufe ( Lebensmittel und Apotheke) zu erledigen. Kontakt über das Gemeindebüro montags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr, Tel. (0 53 66) 339.

In Barwedel bieten Tanja Löffler (Tel. 01 51) 51 88 07 35, und Nicole Gehring, Tel. (01 60) 95 44 54 55, Hilfe an: „Gehören Sie zur Gruppe der Risikopatienten oder haben Sie aufgrund der aktuellen Situation einfach Probleme, Ihre Besorgungen zu machen?“, fragen sie auf einem Flyer, der im Dorf verteilt wird. Dann übernehmen die beiden die Einkäufe – und sie hoffen, dass sie von weiteren Dorfbewohnern unterstützt werden.

In Dannenbüttel kümmern sich die Vereine und der Ortsrat um Einkaufsservice, Apothekendienst, Gassi gehen und sonstiges. Wer zur Risikogruppe gehört, sich in Quarantäne befindet und weder Familie noch Freunde oder Nachbarn vor Ort hat, die helfen können, kann sich wenden an Lena Borchardt, Tel. (01 51) 41 44 52 70, Klaus Niemann, Tel. (01 51) 52 88 18 82, oder Familie Eggeling, Tel. (0 53 71) 6 23 82.

In Meinersen: St. Georg-Kirchengemeinde, Julia Flanz, Tel. (0 53 72) 409, Mail: julia.flanz@evlka.de; die Kirchengemeinde bietet Einkaufsdienste ebenso wie Gesprächsbereitschaft und gemeinsames Gebet an – letzteres zum Beispiel beim täglichen Glockengeläut um 8 und um 18 Uhr.

In Päse: St. Marien-Kirchengemeinde: Gemeindebüro, telefonisch erreichbar dienstags von 14.30 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter (0 53 72) 98 43; Pastor Stephan Kühme: Tel. (01 57) 36 77 00 55, stephan.kuehme@evlka.de.

In Müden: Kirchengemeinde St. Petri: Pastor Jürgen Harting, Tel. (0 53 75) 30 23 148, juergen.harting@evlka.de; Johannes-Gemeinde Müden: Pastor Andreas Ulmer, Tel. (0 53 75) 335, andreas.ulmer@johannes-gemeinde.de.

In Hillerse: St. Viti-Kirchengemeinde: Pastor Thorsten Schuerhoff, Tel. (0 53 73) 23 65, thorsten.schuerhoff@evlka.de; DRK Ortsverband Hillerse: Heidi Neuendorf, Tel. (0 53 73) 5 02 50, info@drk-hillerse.de.

In Leiferde: St. Viti-Kirchengemeinde: Pastorin Friederike Werber, Tel. (0 53 72) 97 26 278, friederike.werber@evlka.de.

In Ahnsen: Die Dorfgemeinschaft, Andrea Müller, Tel. (0 53 72) 62 65 und Heino Kleiß, Tel. (0 53 72) 67 89 oder (01 70) 67 62 685.

In der Samtgemeinde Meinersen: Bürgerbusverein, Rainer Rinke, Tel. (0 53 75) 67 73; „Aktiv für Menschen“: Ulf Neumann und Ellen Reck-Neumann, Tel. (01 57) 53 50 49 62 oder aktivfuermenschen@web.de; Samtgemeinde Meinersen: Aufnahme von Wünschen und Bedarfen, Koordination der Hilfen für Andere: Ute Morf, Tel. (01 57) 34 40 43 47, ute.morf@sg-meinersen.de; David Radke, Tel. (01 57) 34 40 43 46 oder (0 53 72) 89 514, david.radke@sg-meinersen.de; Lutz Hesse, Fachbereichsleitung Bildung, Jugend und Soziales, Tel. (0 53 72) 89 510, lutz.hesse@sg-meinersen.de.

Von der AZ-Redaktion