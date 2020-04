Eine App zur Erforschung der Covid-19-Erkrankung

Gifhorn

Es geht um die Entwicklung der Covid-19-Erkrankungen und die Frage, weshalb manche Menschen schwer erkranken und andere einen milderen Verlauf durchleben: Prof. Dr. Dietmar Urbach, Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie im Helios Klinikum Gifhorn, hat zusammen mit Sven Leiß aus Magdeburg eine App entwickelt, um den Verlauf und die Auswirkungen der Covid-19-Erkrankung zu erforschen.

Prof. Dr. Dietmar Urbach Quelle: Helios

Ziel dieser App ist es, die Erforschungen voran zu treiben und den Schaden so gering wie möglich wie möglich zu halten. Nutzer der App bekommen Fragen gestellt nach der Altersklasse, den Symptomen und der Vorerkrankung. Die Idee kommt von Prof. Dr. Dietmar Urbach. Mithilfe dieser Befragung wird er in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Magdeburg und des Helios Klinikums Gifhorn die Entwicklung der Erkrankungen in der Region beobachten. Seine App erfasst Daten, die für das Erforschen der Krankheit äußerst wertvoll sind. Es geht beispielsweise auch darum, herauszufinden, ob bestimmte Medikamente einen Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung haben.

Unterstützt wird Prof. Urbach mit seinem Projekt von der Stadt Gifhorn. „Das wichtigste Ziel ist es momentan, unsere Bürgerinnen und Bürger vor der Ausbreitung des Virus zu schützen. Umso bedeutender isbt es, alles zu tun, um die Erforschung der Krankheit voranzutreiben“, sagt Bürgermeister Matthias Nerlich. „Ich sehe die App als sehr sinnvoll und rufe alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, bei dieser Befragung mit zu machen.“

Und so funktioniert die App: Unter www.covid-nein-danke.de finden Nutzer den Fragebogen, ein QR-Code führt ebenfalls dorthin. Dann folgen Fragen in sieben Kategorien. Die App speichert Daten anonym, ohne Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Insgesamt dauert die Befragung weniger als fünf Minuten. Nach erfolgreicher Absendung des Fragebogens wird der Befragte dazu eingeladen, Folgefragen nach einer Woche zu beantworten. Diese dienen der Überprüfung, ob in der Zwischenzeit Veränderungen aufgetreten sind.

Zur Covid-19-App Quelle: Helios

Von der AZ-Redaktion